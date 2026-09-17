El VIII Foro La Toja pondrá el foco en la IA y en la relación Marruecos-España bajo el lema 'Un mundo en desorden'

Amancio López Seijas, presidente de Grupo HOTUSA y de la Fundación La Toja y promotor del evento; Carlos López Blanco, presidente del comité organizador del encuentro; y Carmen Martínez Castro, directora del Foro. - FORO LA TOJA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Foro La Toja, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre en A Illa da Toxa (O Grove, Pontevedra) bajo el título 'Un mundo en desorden', pondrá el foco en los desafíos de la Inteligencia Artificial y en la relación entre Marruecos y España, entre otros asuntos.

En rueda de prensa este jueves, el presidente de la Fundación La Toja y del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha puesto en valor que el Foro siga defendiendo "los mismos valores y principios que han permitido que Europa tuviese un estado de bienestar nunca imaginado y que el mundo occidental creyese que estaba en una época que iba a ser eterna, de grandes consensos". "Hoy, lamentablemente, no es así; pero nosotros vamos a seguir defendiendo lo mismo", ha reivindicado.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador, Carlos López Blanco, ha señalado que el Foro mantiene "tres ejes fundamentales": la defensa de la democracia representativa, la defensa del vínculo atlántico y la defensa de la moderación y la centralidad en el mundo político.

Con estos pilares, la programación arrancará el jueves por la tarde con la inauguración oficial y la entrega del Premio Foro La Toja-Josep Piqué, que, tal y como ha desvelado López Seijas, recaerá en el expresidente de la República de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.

A continuación, habrá una primera mesa con un debate entre el analista y profesor Robert D. Kaplan y la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya sobre el vínculo atlántico, moderados por el director regional para Europa de Político, Jamil Anderlini.

VIERNES: IA, INDUSTRIA Y CRISIS EN CEUTA

Mientras, la directora del Foro, Carmen Martínez de Castro, ha detallado que la programación del viernes arrancará con dos mesas dedicadas al mundo de la empresa española y al análisis sobre la situación económica actual y sus retos de futuro.

Habrá también mesas sobre la Inteligencia Artificial, una de ellas dedicada a lo relativo a su regulación y otra a su economía. En la primera habrá un diálogo entre el experto en regulación americana Dean Ball y a la Investigadora del Centro Belfer de Harvard Carmen Artigas, junto con el vicepresidente para Europa de la empresa Palantir, Louis Mosley.

La segunda mesa relacionada con la economía de la IA contará con la participación del vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que debatirá con Diane Coyle, asesora del Gobierno británico en este ámbito.

Durante esa mañana tendrá lugar también la habitual mesa de presidentes autonómicos. En esta ocasión, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el lehendakari, Imanol Pradales, mantendrán un diálogo sobre la perspectiva territorial de la reindustrialización.

Asimismo, regresarán un año más a A Illa da Toxa los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González, que hablarán, entre otras cosas, del periodo electoral que se abre a partir del próximo año.

Ya por la tarde, el salón de actos acogerá otra mesa empresarial y una más sobre la mayoría de edad de la Inteligencia Artificial en la que participará el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, la cofundadora y vicepresidenta de ELLIS (European Laboratory of Learning and Intelligent Systems), Nuria Oliver, y el director del Center for Quantum Technologies de Singapur José Ignacio Latorre.

También se abordará la crisis de Ceuta y las relaciones entre España y Marruecos tras lo ocurrido este verano en la frontera española. En esta mesa está previsto que participen los exsecretarios de Estado de Asuntos Exteriores Bernardino León e Ildefonso Castro, así como el periodista Ignacio Cembrero.

SÁBADO: CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA EXTERIOR

En la jornada del sábado, la organización del Foro ha programado una mesa de diálogo de análisis de la situación en Iberoamérica a la que acudirá el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

También habrá una mesa sobre el crimen organizado en la que debatirán, entre otros, el que fue vicepresidente del Gobierno de Colombia Óscar Naranjo, la fiscala antidroga de Cádiz, Ana Villagomez, y el vicepresidente y miembro del consejo ejecutivo de AMLA, Juan Manuel Vega.

La tercera mesa del sábado se centrará en "la relación estratégica atlántica", donde se analizará "cómo se está reequilibrando la dependencia entre Europa y Estados Unidos". Formarán parte de ella el representante especial de la OTAN para el flanco Sur, Javier Colomina, y el director de Políticas Públicas de la Casa Blanca (2017-2021), Carlos Díaz.

A renglón seguido, el Foro acogerá la mesa diálogo entre el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad (2019-2024), Josep Borrell, y la líder de la oposición democrática en Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya.

Antes de concluir el Foro, tomará la palabra el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con una ponencia que dará paso al cierre del evento, a cargo del presidente del comité organizador, Carlos López Blanco.

PRESENCIA DE FELIPE VI Y PEDRO SÁNCHEZ

En cuanto a la posible presencia del Rey Felipe VI en A Toxa, Amancio López Seijas ha señalado que todavía no está confirmada, pero ha recordado que hasta el momento ha acudido en todas las ediciones.

Del mismo modo, sobre la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mandatario de la Fundación La Toja ha asegurado que están pendientes y no descartan que se desplace hasta la localidad pontevedresa.