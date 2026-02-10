El VIII Simposio Nacional de Oncología de Precisión abordará en Vigo la importancia de acercar la innovación a pacientes

Imagen de la anterior edición del simposio. - SIMPOSIO NACIONAL DE ONCOLOGÍA

VIGO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vigo acogerá este mes el VIII Simposio Nacional de Oncología de Precisión, que reunirá a especialistas de toda España para analizar los últimos avances clínicos y en gestión de la oncología de precisión. En esta edición del foro se pondrá el acento en la implementación de unidades de ensayos clínicos de fases I, espacios diseñados para integrar investigación y asistencia, facilitar el acceso temprano de los pacientes a terapias innovadoras y mantener la seguridad y calidad de los tratamientos.

En concreto, el evento se celebrará los próximos 19 y 20 de febrero en la sede de Afundación de Vigo bajo la coordinación científica de los doctores Sergio Vázquez Estévez, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, y Martín Emilio Lázaro Quintela, jefe de Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Según recoge la organización en un comunicado, serán más de 40 expertos en calidad de ponentes y moderadores los que participen en el simposio, contando con algo más de 150 inscritos.

"El simposio destaca por su enfoque transversal, conectando a expertos de distintas especialidades oncológicas, con representantes de la industria farmacéutica y de la Administración. El foro está organizado por la Fundación Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur", añaden.

Con relación a la mesa que abordará la implementación de unidades de ensayos clínicos de fases I, el doctor Martín Lázaro explica que su objetivo es compartir experiencias, identificar barreras organizativas y definir modelos que integren investigación y asistencia, garantizando la seguridad y el acceso a tratamientos innovadores.

Por su parte, el doctor Sergio Vázquez subraya el enfoque transversal del foro, que reúne a especialistas de distintas áreas tumorales y permite "identificar puntos de encuentro, aprender unos de otros" y avanzar hacia una oncología de precisión más coordinada y equitativa.

Entre otros temas, el programa del simposio incluye asuntos "clave" como la incorporación de la secuenciación genética desde el diagnóstico inicial del cáncer; la inteligencia artificial y la bioinformática como herramientas de apoyo a la decisión clínica o a la gestión de toxicidades, "un reto creciente en terapias dirigidas".

Durante el simposio se celebrará la séptima edición de las Becas Javier Castellanos, que reconocen y apoyan proyectos de investigación de jóvenes oncólogos. Como destaca el doctor Lázaro, "invertir en jóvenes investigadores es invertir en el futuro del sistema sanitario y en mejores opciones para los pacientes".