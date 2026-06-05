Vilavedra apostará por la conexión del Consello da Cultura con los jóvenes e impulsará la digitalización de sus fondos

La presidenta electa del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra. - CONSELLO DA CULTURA GALEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La recientemente elegida presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, apuesta por reforzar la conexión de la institución con el ecosistema cultural gallego, adaptar sus estrategias comunicativas a los nuevos públicos y avanzar en la digitalización de sus fondos documentales ante los retos que afronta la entidad en los próximos años.

Así lo ha avanzado en su comparecencia, a petición propia, este viernes ante la Comisión de Cultura del Parlamento de Galicia, donde ha desgranado algunas de las líneas maestras de su mandato.

Vilavedra ha señalado que se identifica "plenamente" con su predecesora, Rosario Álvarez, y ha defendido la necesidad de mantener una actualización constante del papel y las funciones del Consello.

En este sentido, ha recordado que la institución se encamina hacia el 50 aniversario de su creación, que se celebrará en 2033, una fecha que, a su juicio, no debe "limitarse a una efeméride", sino convertirse en una oportunidad para realizar un balance de su trayectoria y redefinir las líneas de acción institucional para las próximas décadas.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de establecer canales estables de comunicación con el ámbito educativo y de adaptar las estrategias comunicativas a los nuevos tiempos y a nichos específicos, con el objetivo de llegar a nuevos públicos.

"La juventud no puede ser únicamente consumidora de cultura, también tiene que ser productora", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado la creación de espacios de escucha y participación. En esta línea, ha destacado el papel de la página web y de las redes sociales.

Todo ello, ha añadido, en un contexto marcado por una crisis generalizada en el consumo de productos culturales y por una cierta sensación de saturación entre los públicos, lo que obliga a explorar nuevas fórmulas.

ACCIÓN EXTERIOR Y DIGITALIZACIÓN

En el ámbito exterior, Vilavedra ha reafirmado el compromiso del Consello con el norte de Portugal y con las comunidades gallegas en el exterior, prestando especial atención a las nuevas generaciones y a los nuevos modelos migratorios.

Además, ha expresado su intención de recuperar y fortalecer las relaciones con asociaciones internacionales de estudios gallegos, así como con centros culturales de País Vasco y Cataluña.

Respecto al proceso de digitalización, la presidenta electa ha señalado que se trata de un desafío que va más allá de la tecnología y que plantea cuestiones relacionadas con las nuevas formas de transmitir y acceder al conocimiento.

Así, ha defendido que los archivos y fondos documentales del Consello deben adaptarse, e incluso adelantarse, a esos cambios. En este marco, ha considerado que la inteligencia artificial representa una oportunidad para la lengua y la cultura gallegas, siempre que exista una presencia "activa" en el mapa tecnológico y cultural.

Por ello, ha avanzado que pondrá en marcha un plan cuatrienal de digitalización de fondos y legados documentales.

Sobre la financiación de la institución, Vilavedra ha recordado que el presupuesto del Consello para 2026 ronda los 3,3 millones de euros, una cifra solo ligeramente superior a la existente antes de la crisis económica de 2008.

Según ha explicado, si se descuenta el gasto en recursos humanos, la capacidad operativa de la entidad se ha reducido de forma significativa, al pasar de cerca de dos millones de euros en 2008 a alrededor de 1,3 millones en la actualidad.

OBSERVATORIO DA CULTURA GALEGA

La presidenta electa también ha reivindicado el papel del Observatorio da Cultura Galega, creado en el año 2000, cuya consolidación ha permitido convertirlo en una "referencia" por la diversidad de los temas analizados y por el rigor de sus estudios.

No obstante, ha advertido de la necesidad de definir mejor sus funciones y protegerlo frente al riesgo de dispersión o atomización de tareas. Entre los proyectos previstos figura la elaboración de un informe amplio sobre la lectura en Galicia, que considera una herramienta de "gran valor" tanto para el ámbito educativo como para la cadena editorial.

Por último, Vilavedra ha destacado los avances registrados en materia de igualdad dentro de la institución. Ha recordado que en 2018 el Consello tuvo por primera vez una mujer al frente de la presidencia y que ella será la segunda, una circunstancia que interpreta como la constatación de un cambio ya "irreversible" en una sociedad cada vez más diversa.

Además, ha puesto en valor que durante el mandato de Rosario Álvarez se abordaron otras desigualdades, como los desequilibrios territoriales, la diversidad generacional o la mejora de la accesibilidad cultural para las personas con discapacidad.

Sobre este último aspecto, ha mostrado su compromiso para seguir avanzando en colaboración con las entidades y asociaciones especializadas en este ámbito.

A modo de cierre, Vilavedra ha incidido en que una de las prioridades de su equipo será reforzar el compromiso del Consello con el espíritu crítico, la reflexión y el conocimiento científico, "consolidando la institución como un espacio de referencia para la ciudadanía y como escaparate de la comunidad creativa, científica y académica gallega".

Lo mismo tratarán de hacer, ha dicho, con la defensa y promoción de la cultura y la lengua gallegas, al tiempo que ha apostado por mantener la independencia del Consello y su capacidad para responder a las demandas de la sociedad y de las instituciones sin renunciar a su función consultiva y asesora.

APOYO DE LOS GRUPOS

Por su parte, la diputada del PSdeG, Silvia Longueira, ha felicitado a Vilavedra por su elección y ha reivindicado el papel de la institución como una herramienta para fomentar el espíritu crítico y el conocimiento científico. Además, ha reclamado una mayor valoración económica y profesional del sector cultural.

Longueira coincide con la presidenta en que la comunicación será uno de los principales desafíos del Consello, con la necesidad de adaptar sus estrategias para llegar a nuevos espacios y públicos. En este sentido, ha apelado a conectar con las preocupaciones de la sociedad gallega en torno a la lengua y la cultura, que incluya tanto la alta cultura como las expresiones populares.

Ha apostado además por reforzar los vínculos con el ámbito lusófono, tanto desde el punto de vista lingüístico como emocional y cultural y avanzar en el reconocimiento de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas.

La diputada del BNG, Mercedes Queixas, se ha sumado a las felicitaciones y ha expresado su agradecimiento a la presidenta saliente, de la que ha destacado su defensa de la independencia, la autonomía y el rigor científico del Consello, así como su compromiso con la convivencia entre la cultura humanística y la científica durante los últimos ocho años.

Queixas ha puesto el foco en la situación de la lengua gallega, que calificó de "emergencia lingüística", la protección del patrimonio cultural y la garantía de los derechos culturales. Además, ha reclamado una mayor implicación de la Xunta tanto en la promoción internacional de la cultura gallega como en la financiación del Consello da Cultura Galega.

Por último, el diputado popular José Ferro, también ha felicitado a Vilavedra y ha reivindicado la gestión de Álvarez, "rigurosa, seria e institucional".

Para el popular, el Consello es una pieza "esencial" de la arquitectura cultural de Galicia, llamada a "promover, estudiar y proteger la cultura en toda su diversidad".

Ha apostado por reforzar el papel del Consello como órgano de análisis independiente y de conexión entre cultura y sociedad y ha reivinciado su adaptación a los nuevos públicos, el impulso del ámbito digital y la promoción del gallego desde el prestigio cultural.