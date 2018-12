Villares confía en que el comité electoral "pueda" fijar la fecha para las primarias de En Marea "antes de navidad"

Publicado 17/12/2018 18:49:24 CET

Antes, la dirección debe implementar "seis medidas", entre ellas el cambio de empresa gestora del censo, para que Garantías levante el veto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha señalado que confía en que el comité electoral "pueda" fijar la fecha para celebrar las primarias del partido instrumental "antes de Navidad". Con todo, antes deberían quedar implementadas las "seis medidas" acordadas por la dirección el pasado sábado y que el sector crítico, agrupado en la candidatura 'Entre Todas' que lidera David Bruzos, considera un nuevo intento de la cúpula de la organización para retrasar las votaciones.

"Confiamos en que las medidas adoptadas el sábado permitan a la comisión de garantías levantar la suspensión de forma inmediata, y que el comité pueda fijar la fecha", ha indicado Villares este lunes en una entrevista en la Radio Galega, donde ha apelado a la "división de funciones" que hay organizativamente en En Marea.

El pasado sábado, en un Consello das Mareas sin presencia del sector crítico --que desacredita la legitimidad del órgano de dirección del partido en un momento en el que existe un proceso electoral convocado-- acordó adoptar "seis medidas" para que la Comisión de Garantías levante el veto de suspensión sobre las primarias.

Entre estas medidas se incluye el cambio de empresas que gestionan el registro de inscritos en En Marea (censo) y las votaciones telemáticas, respectivamente; así como implementar un sistema doble de verificación de identidad para emitir el sufragio.

"Confío en que todas las soluciones técnicas que aportamos se puedan hacer de manera inmediata y el comité electoral pueda adoptarlo antes de navidad", ha apuntado Villares en referencia a la fecha de las primarias.

APUNTA A LOS CRÍTICOS

Frente a las declaraciones en las que David Bruzos culpó de la crisis interna directamente a su persona y a la dirección que encabeza, Luís Villares ha reivindicado que ese tipo de afirmaciones demuestran "que no se entiende la división de funciones que hay en En Marea".

En este sentido, ha apelado a que Garantías es quien "vela por los derechos de las inscritas" y que, por lo tanto, le corresponde a este organismo "decretar que ya se cumplen" las condiciones para realizar las votaciones. "A nosotros (dirección) nos corresponde aportar las soluciones técnicas que permitan levantar estos reparos", ha añadido.

"Cada uno cumple sus funciones y entre todas y entre todos es como podemos sacar adelante esta situación", ha apostillado Villares, que ha espetado que "hay responsabilidades" de la crisis interna, pero que éstas "no están en el Consello", sino "en las personas que hicieron lo que no debían y motivaron que saltasen todas las alarmas" sobre el proceso, en referencia a las personas del comité electoral que entraron en el censo sin consentimiento de la coordinadora.

DENUNCIA ANTE FISCALÍA

Villares también ha lamentado que voces del espacio político, como Antón Sánchez (Anova) o el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, hayan expresado su disconformidad con la "judicialización" del partido tras el anuncio de la dirección de que denunciará ante Fiscalía a las tres personas del comité electoral que accedieron al censo de manera presuntamente irregular.

"Lo que no es razonable es que se nos pida mirar para otro lado. No podemos hacer la vista gorda. Si pedimos a los demás ética, rigor y transparencia; internamente no podemos mirar para otro lado", ha aseverado.