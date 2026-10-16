Villarino también pide revisar los votos de las agrupaciones al pasar al segundo puesto para el Senado por Ourense

Archivo - Rafael Rodríguez Villarino en una foto de archivo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OURENSE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista por Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, también ha solicitado la revisión del resultado de las votaciones celebradas en las agrupaciones locales sobre las candidaturas a Congreso y Senado para las elecciones del 29 de noviembre, después de que él haya sido desplazado al segundo puesto de la lista socialista para la Cámara Alta.

Rodríguez Villarino ha remitido una solicitud formal a la Secretaría, la Ejecutiva y la Comisión de Ética y Garantías del PSdeG de Ourense para revisar el resultado "oficial y desglosado" de las votaciones celebradas en las agrupaciones de la provincia para las candidaturas. En su escrito, con fecha de este jueves y al que ha tenido acceso Europa Press, matiza que la reclamación se formula "sin prejuzgar la existencia de irregularidades".

Este jueves, el exalcalde socialista de Lugo José López Orozco también había manifestado su "desacuerdo" con la configuración de las candidaturas del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia lucense, aprobadas por el comité provincial del PSOE y había reclamado una revisión de los resultados, al asegurar que "las cifras no coinciden".

Pero la elaboración de las candidaturas también ha provocado malestar interno en A Coruña. El comité provincial eligió a Obdulia Taboadela para encabezar la lista al Congreso y descartó a María Rivas, respaldada por la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey.

RESULTADOS DESGLOSADOS

"A fecha de presentación de este escrito, no se me han comunicado los resultados desglosados de las votaciones celebradas en las distintas agrupaciones, ni se me ha facilitado documentación oficial que permita conocer los votos obtenidos por cada aspirante, tras haber sido solicitado en la Ejecutiva Provincial y en el Comité Provincial", argumenta el escrito de Rodríguez Villarino, quien llegó a ser secretario provincial del PSdeG de Ourense, candidato a la Alcaldía de la ciudad de As Burgas y alcalde de Amoeiro.

Al respecto, asegura que la "ausencia" de información sobre los resultados "impide conocer el respaldo obtenido por cada aspirante" y, por lo tanto, tampoco permite "comprobar la correspondencia" entre los votos de la militancia y la propuesta provincial. "Según el Secretario Provincial y el Secretario de Organización 'reflejaba el sentir mayoritario de la militancia de la provincia'. Es un extremo que ningún militante, ni miembros del Comité Provincial, ni yo mismo hemos podido contrastar", sentencia.

Así, pide "comprobar el procedimiento y preservar los derechos" que le corresponden como militante y como candidato en el proceso, al incidir en la necesidad de "examinar" si el procedimiento "se ajustó a los estatutos y reglamentos del PSOE", así como a las "instrucciones específicas de la convocatoria".

Con las propuestas de candidaturas aprobadas este miércoles por los comités provinciales, las listas pasan ahora a la dirección gallega para que emita su informe, previo al análisis el viernes en la Comisión Federal de listas, último paso antes de la aprobación definitiva por parte del Comité Federal del PSOE, que se reúne este sábado.