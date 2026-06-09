Visitantes de las Islas Atlánticas, dispuestos a pagar para mejorar la conservación y gestión ambiental del parque

Archivo - Imagen de la playa de Rodas, en las Islas Cíes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Visitantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas se muestran dispuestos a pagar para mejorar la conservación y la gestión ambiental de los archipiélagos.

Así se desprende de un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el que se preguntó a los turistas si abonarían entre 2,5 y 5 euros más para acceder a las islas con el objetivo de destinar esta recaudación extra a mejorar la gestión ambiental de las mismas.

Este documento, publicado por la revista 'Conservation Science and Practice', tal como adelanta 'Praza.gal', recoge que los visitantes muestran una disposición a pagar un sobrecoste para ir al archipiélago si a cambio se llevan a cabo medidas de conservación y mejora ambiental en las islas.

Eso sí, la encuesta también indica que, a medida que aumenta la aportación económica requerida, disminuye la predisposición de los visitantes a elegir esa opción.

"Los visitantes apoyan las intervenciones de conservación moderadas frente a la inacción y la gestión intensiva", concluye el estudio, que entrevistó a más de 4.000 personas.

De esta manera, es "inequívoco" que la falta de gestión "no es la decisión correcta en ningún caso". "Los visitantes prefieren la eliminación parcial, en lugar de la total, de árboles no autóctonos y la estabilización de la población, en vez de su aumento, para la controvertida gaviota patiamarilla", añade el texto.

Los resultados también subrayan que el apoyo a medidas de conservación entre los visitantes del parque es "elevado", aunque se identifica entre las personas "desconocimiento" sobre cuestiones como la disminución de la población de gaviotas patiamarillas en el parque.

Por ello, el documento concluye que si se realizasen campañas de información específicas "podría aumentar el apoyo a acciones de conservación más intensivas".

XUNTA

Precisamente este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha participado en la XXII reunión del patronato del Parque, llevada a cabo en el centro de visitantes, ubicado en Vigo. Allí, ha felicitado a la nueva presidenta del patronato, Xiana Fernández-Albor, que sustituye a Fernando Garrido, el cual ostentaba el cargo desde 2009.

Pese a que Rueda no ha aceptado preguntas de los medios de comunicación, en su intervención ha reivindicado la "obligación" de conservar el parque para poder disfrutarlo y que lo puedan disfrutar en el futuro.

El líder autonómico ha ensalzado al parque como "un activo muy importante para Galicia" por sus valores naturales y su biodiversidad, haciendo hincapié en que es "uno de los emblemas" de la Galicia Calidade, por lo que "hay que seguir mimándolo".

"Estamos obligados a conservarlo para pasarlo a los que vienen después", ha insistido, apuntando a compatibilizar esta conservación "con las posibilidades que tengan las islas de desarrollo económico".