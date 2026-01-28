Vithas Vigo incorpora el robot quirúrgico Mako para reemplazos de cadera y de rodilla total y parcial

Imagen del robot Mako. - VITHAS VIGO

VIGO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Vigo ha incorporado el robot quirúrgico Mako para reemplazos de cadera y de rodilla total y parcial con prótesis artificiales (artroplastias), siendo así el primer centro privado del sur de Galicia en disponer de esta tecnología, según ha reivindicado en un comunicado.

Tal como ha subrayado la compañía, el nuevo robot Mako, ubicado en uno de los diez quirófanos con los que actualmente cuenta el hospital, estará a disposición de cinco especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, tras una formación específica para cada articulación impartida en Glasgow (Escocia) y certificada por la fabricante norteamericana Stryker.

"Este robot quirúrgico se incluye en los 3,2 millones de euros que Vithas Vigo ha invertido para implantar la asistencia robótica en cirugía y convertirse en el primer hospital del sur de Galicia en disponer de tres plataformas quirúrgicas de forma simultánea (Da Vinci, Mazor y Mako), para su uso en siete especialidades distintas", ha añadido el centro.

En concreto, Mako combina tres componentes "clave": planificación en TC 3D; tecnología háptica AccuStop para guiar al cirujano en la colocación de la prótesis con seguridad y precisión milimétrica, mejorando la preservación de tejidos blandos y óseo sanos, y análisis de datos inteligentes.

Según explica Vithas, la precisión en la colocación del implante reduce el dolor posoperatorio, complicaciones, reingresos y revisiones, mejora la recuperación funcional y aumenta la longevidad de las prótesis, redundando en una mayor satisfacción del paciente.

"El robot Mako abre una nueva dimensión en la cirugía de las artroplastias. Hasta ahora, dependíamos de radiografías y exploración clínica, y de la curva de aprendizaje del cirujano. Con la robótica, hacemos un estudio completo de las articulaciones y esqueleto del paciente, un TAC que se segmenta en Estados Unidos y planificamos un implante personalizado en 3D. El robot nos permite ser exactos en el corte y en la colocación del implante, sin desvíos sobre la programación quirúrgica", ha subrayado el jefe de servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de Vithas Vigo, José Manuel Martínez-Sayanes.

Vithas ha recordado que la artrosis es una de las causas más frecuentes de dolor, discapacidad y pérdida de autonomía en personas adultas, y su tratamiento, incluyendo las artroplastias, consume en torno al 45% de los recursos sanitarios.

"Con la llegada de Mako, nos anticipamos al crecimiento exponencial previsto (más del 174% hasta 2030) en la implantación de prótesis artificiales de cadera y rodilla, debido al paulatino envejecimiento de la población, unido a otros factores, como la obesidad o el sedentarismo", ha señalado Ciro Cabezas, gerente de Vithas Vigo.