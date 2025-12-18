Viveiro (Lugo) registra vientos superiores a los 140 km/h en una jornada con alerta naranja en todo el litoral

Archivo - Varias personas caminan bajo la lluvia, a 9 de octubre de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic.

La estación que Meteogalicia tiene en O Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), ha registrado rachas de viento que alzaron los 141,5 kilómetros por hora, en una jornada en la que permanece activa en toda la costa gallega una alerta naranja.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso está activo desde la madrugada de este jueves en el litoral de A Coruña y desde primeras horas de la mañana en los de Pontevedra y Lugo.

Así, se espera en toda la costa mar combinado de oeste y noroeste con olas de hasta siete metros y viendo del sur o suroeste de hasta fuerza ocho.

En concreto, durante primera hora de esta mañana también se han registrado vientos superiores a los 130 km/h en el municipios coruñés de Vimianzo (131,8 km/h) y en Cedeira se han notificado rachas de hasta 124,8 km/h.

Debido a esta alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte suspendió la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en la jornada de este jueves en los ayuntamientos de la costa oeste de A Coruña a partir de las 03.00 horas, en los de la costa noroeste de esta provincia a partir de las 05.00 horas, y en los de la costa suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y la zona Miño de Pontevedra a partir de las 06.00 horas. En la Mariña lucense la suspensión empieza a las 09.00 horas.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad cuando se realice cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.