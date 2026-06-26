Viveiro se prepara para una nueva edición del Resurrection Fest con cien bandas y cuatro gigantes del metal

Archivo - Público durante la actuación de la banda Fever 333 en el Resurrection Fest, a 30 de junio de 2023, en Viveiro, Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Viveiro volverá a convertirse este verano en la capital europea del rock y el metal con la celebración de la vigésimo primera edición del Resurrection Fest, una cita que reunirá a cerca de cien bandas procedentes de todo el mundo y que espera superar los 140.000 asistentes a lo largo de cinco jornadas.

Del 1 al 5 de julio, el campo de fútbol de Celeiro se transformará en un gran recinto musical con cuatro escenarios en funcionamiento durante más de doce horas diarias y la presencia de público llegado de más de cuarenta países.

La edición de este año estará encabezada por cuatro de los nombres más destacados de la música internacional. Los británicos Iron Maiden, considerados una de las bandas más influyentes de la historia del heavy metal, lideran un cartel en el que también figuran Marilyn Manson, icono del rock industrial y alternativo; Limp Bizkit, referencia mundial del nu metal; y los suecos Sabaton, una de las formaciones más exitosas del power metal europeo y último gran cabeza de cartel confirmado por la organización.

Junto a ellos, el festival contará con una amplia representación de figuras destacadas del panorama internacional. Entre los nombres más esperados figuran Anthrax, leyenda del thrash metal; A Day To Remember, que ofrecerá en Viveiro su único concierto en España en 2026; Trivium, una de las bandas más reconocidas del metal contemporáneo; así como Mastodon y Testament, dos referentes indiscutibles dentro de la escena metalera mundial.

La programación incluye además grupos de enorme proyección internacional como Bleed From Within, Angelus Apatrida, P.O.D., Blood Incantation, Converge, The Rasmus, Imminence, Caliban, Thrown, Feuerschwanz, Man With A Mission, House Of Protection o Get The Shot, configurando una oferta que abarca desde el heavy clásico hasta el metalcore, el hardcore, el punk, el rock alternativo o las propuestas más extremas y experimentales.

El Resurrection Fest también volverá a apostar por la diversidad estilística con la incorporación de bandas como President, High Vis, Blues Pills, Borknagar, Gaerea, Dying Wish, Annisokay, Lionheart, The Browning o The Callous Daoboys, además de una destacada presencia de grupos emergentes y propuestas underground que refuerzan el carácter internacional del evento.

Entre las incorporaciones figuran asimismo Witch Club Satan, Burning Witches, Harm's Way, Distant, Last Train, Immortal Disfigurement, Blood Command, Frontierer, Rosalie Cunningham, Belvedere, Gridiron o The Scratch. A ellos se suman formaciones gallegas y estatales como Hamlet, Ciclonautas, Not Yet o Aneuma, completando una programación que la organización define como una de las más ambiciosas de toda la historia del festival.

MOTOR TURÍSTICO DE A MARIÑA

Más allá del apartado musical, el Resurrection Fest se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos y económicos de la comarca de A Mariña. La afluencia masiva de visitantes genera un importante impacto en hoteles, viviendas turísticas, restaurantes, comercios y servicios de toda la zona, además de proyectar la imagen de Viveiro y de la provincia de Lugo a nivel internacional.

El festival ha sido presentado este viernes en los jardines de la Diputación Provincial de Lugo de la mano del diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, y uno de los miembros de la comisión organizadora, Esteban Girón.

Rivera Capón ha puesto en valor el crecimiento experimentado por el Resurrection Fest y la proyección internacional que ha aportado a A Mariña y a la provincia de Lugo, al tiempo que ha recordado la figura del entonces alcalde, Melchor Roel, *que supo ver una oportunidad donde otros podían ver una aventura incierta*.

Ha destacado Rivera que esta cita es *un claro ejemplo de cómo la cultura puede generar riqueza, actividad económica y empleo, al tiempo que dinamiza sectores estratégicos como la hostelería, el comercio o los servicios.

El diputado ha subrayado que el apoyo de la institución responde también al compromiso con un modelo de turismo sostenible, de calidad y vinculado a las experiencias. La cita mantendrá además algunas de sus iniciativas más singulares, como las populares bodas celebradas dentro del recinto del festival, que ya cuentan con más de 1.500 personas inscritas y se han convertido en uno de los elementos más característicos del evento.

Tras más de dos décadas de crecimiento continuo, el Resurrection Fest afronta una nueva edición respaldado por una sólida proyección internacional y por un cartel que reúne a algunas de las mayores figuras del metal y el rock mundial. Durante cinco días, Viveiro volverá a situarse en el mapa global de la música en directo con una programación que aspira a batir récords de asistencia y a consolidar al festival como una de las grandes referencias europeas del género.