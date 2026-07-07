Vivienda y la "irrupción" de universidades privadas marcan la primera reunión entre la rectora de la USC y Pontón (BNG)

La rectora de la USC, Rosa Crujeiras; la líder del BNG, Ana Pontón; y el diputado nacionalista Daniel Castro - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, han mantenido este martes su primer encuentro institucional, en el que han coincidido en señalar el acceso a la vivienda y la "irrupción" de las universidades privadas como las principales amenazas para el sistema público universitario gallego.

Durante la reunión, en la que también ha participado el diputado nacionalista Daniel Castro, ambas han abordado la necesidad de mejorar la financiación estructural de la universidad para garantizar sus funciones de formación, investigación y transferencia de conocimiento. En este sentido, Pontón ha reclamado que el nuevo plan de financiación plurianual alcance el 1,5% del PIB, denunciando que la inversión actual apenas llega al 0,75%.

En materia de vivienda, la líder nacionalista ha propuesto a la Xunta la creación de una bolsa de alquiler para universitarios y la construcción de una residencia pública en cada campus. Por su parte, la rectora ha advertido de que el acceso a la vivienda condiciona también el acceso a la enseñanza superior.

"No podemos permitir que la gente se quede sin acceder a la universidad por falta de vivienda, por falta de recursos", ha aseverado la rectora compostelana en declaraciones a los medios. Asimismo, tanto la USC como el BNG han expresado su preocupación por la "irrupción" de centros privados.

Crujeiras ha cuestionado que estos centros "no garantizan la calidad" de lo que deben ser centros universitarios, mientras que Pontón ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de poner una "alfombra roja" a la universidad privada.

Finalmente, Pontón ha reafirmado el compromiso de su formación con la universidad pública como pieza clave para el desarrollo económico y social de Galicia, asegurando que trasladará estas reivindicaciones al Parlamento gallego.