La vivienda supone una "carga pesada" para más de 400.000 hogares gallegos

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Vivienda en alquiler, se alquila piso EUROPA PRESS 15/2/2020 - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vivienda supone una "carga pesada" para cerca de 420.000 hogares gallegos, el 38% del total de los 1.110.312 existentes en 2025, una tasa que se eleva a más de la mitad en el caso de aquellos que están de alquiler, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes.

No obstante, este 38% se traduce en casi tres puntos menos que el dato de cinco años antes, la última vez que se hizo esta encuesta, en 2020.

Mientras, el 68,82% de los hogares son viviendas en propiedad sin hipoteca. En régimen de alquiler está el 16,73%, además de que los hogares en propiedad con hipoteca son el 15,83%. Y el 6,61% restante vivía en una vivienda cedida o en otra situación.

Además, casi el 40% de las viviendas gallegas tiene más de 50 años, al tiempo que el 49% tiene entre 20 y 49 años.

HUMEDADES, PRINCIPAL PROBLEMA

Por su parte, la superficie media de las viviendas gallegas es de 107,55 metros cuadrados. Las viviendas más pequeñas son más habituales entre los hogares unipersonales: el 16,22% vive en viviendas de hasta 60 metros cuadrados.

El 90% se declara satisfecho con su vivienda. Entre los principales problemas, el 25% apunta a humedades, seguido de deficiencias de aislamiento térmico o acústico (15%) y problemas de ruido (13%).

Paralelamente, el 44% de los hogares gallegos aplicaron mejoras de eficiencia energética, entre las que están la sustitución de iluminación por luces LED y cambios de electrodomésticos por otros más eficientes.