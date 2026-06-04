'Voces del Pacífico' trae a Santiago "algunas de las obras de arte más impresionantes de Oceanía"

Inauguración en el Museo Centro Gaiás de la exposición 'Voces del Pacífico' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha inaugurado en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura la exposición 'Voces del Pacífico', que reúne más de 200 piezas de la colección del British Museum y trae a Santiago "algunas de las obras de arte más impresionantes de Oceanía", como ha explicado su comisaria, Julie Adams.

Se trata de esculturas, objetos cotidianos, deidades, embarcaciones, armaduras, joyas, ropas, armaduras u objetos rituales que buscan trasladar la "sensación de humanidad" del arte en las islas del Pacífico y llevar al visitante, no solo a su pasado, si no a su presente y, sobre todo, a los retos del futuro.

Con ello, el British Museum y la Fundación 'la Caixa', junto con la Cidade da Cultura, buscan "celebrar la creatividad de los habitantes del Pacífico", un área con una importante cultura patrimonial pero cuyas tradiciones "no son bien conocidas en Europa, ha advertido Julie Adams.

ESTRUCTURA

'Voces del Pacífico', que estará abierta hasta el mes de noviembre, se estructura en siete apartados que abordan el acercamiento a las culturas del pacífico desde distintos ámbitos y muestra las similitudes y diferencias de un área formada por infinidad de grupos de islas, que abarca 1.800 culturas y grupos lingüísticos.

Para ello, la muestra da al visitante la bienvenida con un mapa del que es el mayor océano del planeta, que ubica el área, y una docena de esculturas artísticas representantes de distintas islas y culturas de Oceanía. Una de ellas, contemporánea, pertenece a George Nuku, el mismo artista encargado de cerrar la muestra.

En este apartado destacan, especialmente, las figuras creadas por los artistas de Oceanía como símbolo de los ancestros, que ejercen la labor de amuletos y protectores bien como colgante al cuello --como es el caso de los Moai Kavakava de Rapa Nui-- en las casas --como los Poutokomanawa de Nueva Zelanda-- o los Uli de Papúa Nueva Guinea, construidos a partir de la madera de un árbol plantado sobre el cráneo de un dirigente tras su muerte.

A continuación, la muestra recoge como los pobladores del pacífico se adaptaron e incorporaron las novedades relacionadas con su contacto con los colonos europeos, y como siguen a día de hoy manejando este balance entre tradición y modernidad afectados por las migraciones.

Los tejidos abarcan todo un apartado de la muestra, para dar su lugar a una de las actividades más centrales de la cultura de Oceanía. Entre los elementos más destacados está una red ceremonial íntegramente tejida con cabello humano, datada del siglo XVIII y que procede de las Islas de la Sociedad.

La danza, la guerra y la talla también aparecen reflejados en 'Voces del Pacífico', que muestra la diversidad de la que es la expresión artística más conocida de estas islas, la danza, y el carácter central de los elementos bélicos para estas culturas, que tuvieron que enfrentar tanto sus conflictos internos por las tierras como la oposición a los movimientos coloniales.

Entre otros elementos, la muestra exhibe una armadura elaborada con fibra de coco y dientes de tiburón empleada por los guerreros de Kiribati, donde los hombres combatían cuerpo a cuerpo en un sistema de lucha muy ritualizado, en el que se alternaban por turnos a la hora de asestar los golpes. Es la primera vez que esta armadura es ensamblada y puesta sobre un maniquí desde que llegó al museo en el siglo XIX.

Para concluir, la muestra explora también el carácter navegante de las culturas del pacífico, los instrumentos creados para orientare en el mar --como una carta de navegación de las Islas Marshall hecha con palos y conchas-- y los dioses. De hecho, la exposición incluye una reinterpretación contempránea de la conocida escultura sagrada de A'a, creada en la isla de Rurutu entre los siglos XVI y XVII y trasladada en el siglo XIX a Gran Bretaña, donde permaneció hasta que en 2023 el British Museum acordó un préstamo de larga duración para su regreso a Oceanía.

El encargado de cerrar 'Voces del Pacífico' es el artista de origen maorí George Nuku, con una instalación creada ex profeso para esta muestra en la que reflexiona sobre la presencia de plásticos en los océanos. 'Bottled Ocean 2126' plantea como sería un océano construido por plásticos dentro de un siglo para "mirar a la cara" a la contaminación.

ESPACIO DE REFERENCIA

En el acto de inauguración, en el que también ha habido espacio para un ritual maorí a cargo del propio Nuku, el conselleiro de Cultura, José López Campos, ha erigido a la Cidade da Cultura como "espacio de referencia" tanto a nivel nacional como internacional y, ha advertido, "Galicia no puede vivir de espaldas al ámbito internacional".

López Campos ha apostado por, en el marco de la cultura, trabajar en el "esfuerzo de coordinación y entendimiento con todos los sectores culturales" para que los espacios museísticos "sigan teniendo ese prestigio", argumentando que "el debate debe existir dentro de los cauces" lógicos.

El conselleiro ha querido "poner en valor el trabajo y la profesionalidad de nuestra gente" y de "los grandísimos profesionales que ocupan puestos de proyección internacional" y ha apostado por "buscar puntos de encuentro y de entendimiento" en la cultura y por que "los espacios culturales sirvan para poner en valor a las personas" que integran el sistema cultural gallego.