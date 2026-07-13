Vox destaca su crecimiento en Galicia: "La posibilidad de entrar en las instituciones es cada vez más real"

La vicesecretaria de Organización de Vox, María Ruiz, inaugura la nueva sede del partido en A Coruña - VOX

A CORUÑA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización de VOX, María Ruiz, ha destacado el "crecimiento extraordinario" en Galicia y ha asegurado que la posibilidad de entrar en las instituciones en esta comunidad es "cada vez más real y más cercana".

Así lo ha trasladado en la tarde de este lunes en declaraciones a los medios con motivo de su visita a A Coruña, ciudad en la que la formación que lidera Santiago Abascal ha inaugurado nueva sede.

En su intervención, María Ruiz se ha referido tanto a esta nueva sede como a la recientemente inaugurada en Lugo para destacar que es "una prueba más de que el partido crece y es cada vez más fuertes, con equipos cada vez más consolidados". "Hay una ilusión enorme por seguir trabajando para Galicia y para los gallegos y tenemos una expectativa de futuro maravillosa que tenemos que aprovechar", ha señalado.

La vicesecretaria de Organización de Vox, que ha comparecido ante los medios junto a los responsables del partido en las provincias gallegas, ha asegurado que a partir de este momento los ciudadanos de A Coruña tiene un "lugar de referencia" al que poder acercarse a trasladar sus inquietudes y en el que encontrará "un equipo absolutamente entregado".

En su intervención, ha sostenido que Vox se encuentra en un momento "extraordinario" de crecimiento, también en Galicia, donde, según ha indicado, "la posibilidad de entrar en las instituciones es cada vez más real y más cercana".

Por ello, ha indicado que el partido trabaja par tener "equipos bien preparados y formados" para cuando llegue el momento y conseguir en las próximas elecciones municipales la representación institucional que el partido "necesita en Galicia".

Por su parte, el presidente del comité ejecutivo de Vox en la provincia de A Coruña, Manuel Lamas, ha agradecido el trabajo de la militancia y el apoyo de la organización nacional.

Además, ha puesto en valor el apoyo social a Vox y ha sostenido que, a pesar de que se trate de "silenciarlos" no lo conseguirán. "No se le puede poner puertas al cambio y esta es la prueba evidente del crecimiento real que estamos teniendo en Galicia", ha dicho.

"TENDREMOS CANDIDATURAS Y SERÁN BUENAS"

En el acto y preguntada sobre cuándo presentará Vox a sus candidatos a las municipales, María Ruiz ha destacado que aún es "pronto" para presentar a sus cabezas de cartel, toda vez que la formación trabaja para "tener los mejores equipos".

"Tendremos candidaturas y serán buenas", ha subrayado en un acto en el que ha destacado que el objetivo es "entrar en las instituciones". "Consideramos que es un momento extraordinario, que en el resto de España el crecimiento va a ser brutal en los ayuntamientos y estamos convencidos de que vamos a entrar también en Galicia", ha dicho.

María Ruíz ha asegurado que Vox es el único partido que "representa ideas principios que no representan otros" y que su lucha "siempre va a ser a contracorriente". "Pero estamos convencidos de que es la dirección correcta y no nos vamos a cansar", ha afirmado.

Además, ha asegurado que el PP sabe que de su fuerza y sabe que "tarde o temprano" les tendrá que "tener en cuenta" al igual que "en el resto de regiones de España".