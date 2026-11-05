Vox queda fuera de los tiempos del Plan de cobertura de la CSAG, que ve fuerza representativa a Frente Amplio

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox queda fuera la atención preferente de la propuesta de Plan de Cobertura de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) para la campaña de las generales del próximo 29 de noviembre al no ser tenido en cuenta como "grupo significativo" por no llegar al 5% de los votos en las últimas generales de 2023. Sin embargo, en aquellos comicios, la formación de Santiago Abascal sí había tenido esta consideración tras el 7,8% cosechado en los comicios de noviembre de 2019.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press y que será abordado en la jornada del viernes con los partidos políticos, si podrá emitir informaciones de esta formación en el bloque denominado 'Outros', al contemplar que se informe de las candidaturas que no se presentaron o que obtuvieron menos del 5%, sin que, en ningún caso, puedan recibir una cobertura informativa mayor que ninguna de las entidades políticas que serán objeto de un tratamiento particularizado.

En cuanto a los partidos que tendrán "atención preferente", el texto explica que la duración de la información dedicada a cada uno se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes en el ámbito de difusión (Galicia) y se emitirá aplicando el criterio de mayor a menor, por orden de los resultados obtenidos. Así las cosas, toma como referencia las elecciones del 23 de julio de 2023, en las que el PP obtuvo 13 diputados, el PSdeG siete, Sumar dos y el BNG uno.

DEBATES Y ENTREVISTAS

La propuesta de plan de cobertura contempla que la CSAG organizará dos debates electorales, que se emitirán en directo. Uno en la Televisión de Galicia y otro en la Radio Galega, al que invitará a las fuerzas de atención preferente --PP, PSdeG, Frente Amplio y BNG--.

El primero de ellos, en la TVG, se celebrará el 16 de noviembre a las 9,30 horas, y volverá a ser emitido ese mismo día por la G2 a las 22,30 horas. En cuanto al de la Radio Galega, tiene como data prevista el día 23 en A Crónica 19H, y se sustanciará entre las 22,00 y las 21,00 horas.

La CSAG también ofrecerá entrevistas electorales en la TVG y en la Radio Galega con los candidatos de las formaciones de atención preferente. En la televisión se realizarán en la primera semana de campaña el programa Bos días, a las 9,30 horas; mientras que las radiofónicas se emitirán en la segunda semana, dentro del programa Galicia por diante, a las 8,15 horas.

Precisamente, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves el anuncio de la Junta Electoral conforme a la recepción de este plan y establece un plazo de un día desde su publicación para que las formaciones políticas puedan examinarlo y presentar reclamaciones o recursos.