Vuelca un camión que transportaba leche en Vilalba (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un camión que transportaba leche ha volcado este lunes en el municipio lucense de Vilalba. Los servicios de emergencias tuvieron que desplazarse al lugara poco antes de las 15 horas. El vehículo, además, obstaculizaba la circulación.

Según ha informado el 112, tuvieron constancia de lo ocurrido por un particular que informaba de que un camión acababa de volcar en el kilómetro 10 de la LU-541, en Ladra (Vilalba). En un primer momento, se pensó que el conductor podía estar atrapado, pero acabó saliendo por sus propios medios.

En el operativo han participado Urgencias Sanitraias de Galicia-061, los Bomberos de Vilalba, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.

El vehículo perdió algo de combustible como consecuencia del impacto, pero los bomberos controlaron la situación.