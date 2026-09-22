El Xacobeo "se pone a cien" días: cuenta atrás en Santiago para el Año Santo de 2027

Cuenta atrás en Santiago para el Año Santo 2027. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Xacobeo "se pone a cien", en concreto a cien días de que se inicie el Año Santo de 2027. Lo ha verbalizado el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez Román, quien ha acompañado al presidente gallego, Alfonso Rueda, en la activación de un cronómetro en la Oficina de Acogida al Peregrino en Santiago, en el que se podrán consultar las jornadas que quedan para el próximo Año Santo.

Rueda ha acudido a la Oficina de Acogida al Peregrino cuando quedan justo 100 días para esta celebración para participar en el acto de activación de la cuenta atrás. En él, además Gómez Román, han participado también el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso.

Gómez Román ha reivindicado que la Xunta lleva meses trabajando en la preparación de este nuevo Xacobeo que va a ser "uno de los acontecimientos más relevantes a nivel europeo" y que supone "una gran oportunidad para Galicia".

"Este es un acto muy sencillo, pero muy simbólico", ha dicho el comisario del Xacobeo, quien ha hecho hincapié en las "expectativas" que hay ante el próximo año y ha reivindicado la labor realizada por parte de la Administración autonómica, que continuará en busca de convertir la cita del año próximo "en la gran fiesta de Galicia" y "una ocasión única".

En el mismo sentido, el deán ha proclamado que faltan cien días para el momento "en el que el mundo entero volverá a mirar a Galicia" y en el que Santiago, la Praza do Obradoiro, se convertirá "en la meta del corazón de millones de personas".

"Queda mucho por hacer", ha sentenciado, antes de llamar a "abrir el corazón para recibir a miles de personas que ya están haciendo sus mochilas para hacer esta ciudad más universal".

PLAN DE PATROCINIOS Y PROPUESTAS DE PROGRAMACIÓN

En el ámbito autonómico, el Gobierno autonómico remarca que su objetivo es organizar "una programación diversa, inclusiva, que llegue a todo el territorio y que se prolongue más allá del propio 2027".

De hecho, en el marco del Plan de Patrocinios, ya fueron aprobados 128 proyectos que se están organizando a lo largo de este año, como antesala del Xacobeo.

La Xunta recibió más de 700 propuestas de actos para la programación y, en la actualidad, están evaluándose los eventos que contarán finalmente con apoyo para celebrarse en el 2027.

En paralelo, la Xunta puso en marcha una nueva edición del programa 'O Teu Xacobeo', mediante el que entidades, profesionales y pymes están organizando ya otro medio ciento de actos vinculados al Año Santo y, en el mes de octubre, se abrirá una nueva convocatoria de ayudas para los eventos de 2027.

Además, el Gobierno autonómico avanza en los contratos de patrocinio con empresas de la comunidad --tras formalizar la colaboración con Hijos de Rivera, Leche Río o Vegalsa-Eroski-- y ultima los detalles para presentar la campaña institucional.

MÁS DE 454.000 PEREGRINOS RECOGIERON LA 'COMPOSTELA'

La Xunta activa la cuenta atrás para el Xacobeo 2027 en un momento en el que Galicia, a través del Camino de Santiago, sigue atrayendo a miles de visitantes. Los últimos datos indican que el número de peregrinos que recogieron la 'compostela' en lo que va de año supera los 454.000.

A ellos hay que sumar los que hacen etapas de la ruta jacobea pero sin recoger este reconocimiento.

De hecho, la información que muestran los sensores instalados en diferentes puntos del Camino elevan el número de peregrinos de este año hasta los 736.000.