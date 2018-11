'Xornalistas Galegas' arranca con una advertencia: "el periodismo será feminista o no será"

Publicado 10/11/2018 14:13:31 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Xornalistas Galegas se ha presentado esta mañana en la Facultade de Ciencias de la Comunicación de la USC ante cerca de un centenar de asistentes, entre ellas periodistas y sociólogas, que han mostrado "optimismo", han dado a conocer sus objetivos y líneas de trabajo y han lanzado un mensaje claro: "el periodismo será feminista o no será".

En el acto, celebrado en el Salón de Actos del centro de estudios santiagués, se han dado cita estudiantes, periodistas de todos los ámbitos, sociólogas, profesionales de la comunidad universitaria, representantes políticos y referentes del mundo cultural, entre otras personas.

A lo largo de la mañana se han proyectado vídeos, se ha repetido la idea de que se trata de un "momento histórico" para el feminismo y se ha hecho una llamada para "trabajar juntas" para lograr un periodismo "plural y feminista". Además, las integrantes han abogado por luchar contra un modelo de medios que reproduce "la desigualdad, la subordinación, la precarización y la feminización de la pobreza".

Durante el acto, diferentes periodistas que forman parte de Xornalistas Galegas han ido interviniendo como hilo conductor, para explicar en qué líneas están trabajando actualmente y su evolución desde su constitución como consecuencia de las movilizaciones del 8 de marzo. La catedrática de Comunicación Audiovisual e Publicidade de la USC, Margarita Ledo Andión, y la profesora de Socioloxía de Xénero y directora del Centro de Estudos de Xénero e Feministas de la UDC son las madrinas.

"UN DÍA IMPORTANTE"

Las participantes no han podido ocultar los nervios y la emoción en varios momentos de sus alocuciones, teniendo en cuenta que se trata "de un día muy importante" y una "fecha histórica".

Sobre los orígenes de Xornalistas Galegas, los han ubicado alrededor de lo sucedido el 8 de marzo, con la primera huelga general feminista de la historia de España. "La realidad desbordó las previsiones", han comentado, antes de insistir en que "las periodistas" tienen "un papel importante en este camino".

En este sentido, aunque son conscientes de que aún queda camino por recorrer, se han felicitado por los avances logrados en los últimos meses y han asegurado que "es posible lograr un periodismo feminista". "Vamos a seguir trabajando para que así sea", han apostillado.

En uno de los vídeos que se han proyectado se han desgranado algunos de los detalles del 'Manifiesto por un periodismo feminista', en el que han participado profesionales de diferentes medios y ámbitos. Las ideas giran alrededor de la necesidad de visibilizar a la mujer, conseguir unas mejores condiciones de trabajo, denunciar el machismo o acabar con el techo de cristal.

PAPEL DE LOS MEDIOS

La primera de las dos madrinas en tomar la palabra ha sido la catedrática, escritora y cineasta Margarita Ledo, la primera mujer en ganar el premio Otero Pedrayo. Durante su intervención, Ledo ha hecho un breve repaso de algunos de los hitos históricos del feminismo.

La profesora de la USC ha comenzado explicando cómo en los 70 le decían que "una mujer no cuadra en los medios de comunicación", y ha ironizado y sobre la jerarquización de las empresas informativas.

Además, ha lanzado un mensaje a las asistentes: "sois la prueba del paso del silencio histórico a la situación actual". Y es que, tal y como ha recordado Ledo, "hasta hace poco no se admitía públicamente que se era feminista". Esto, a su parecer, también es "un avance importante", porque sirve para romper "otro techo de cristal".

La catedrática ha arrancado los aplausos del auditorio después de dedicar su intervención "a las compañeras de la CRTVG por su larga lucha por unos medios libres y de calidad, contra la banalización de la información, contra la censura y el acoso".

Acto seguido ha tomado la palabra la teórica feminista Rosa Cobo, que ha expresado su "agradecimiento" a Xornalistas Galegas por hacerla partícipe de "un momento histórico".

Cobo ha señalado la "difícil relación entre mujeres y medios" y ha denunciado una "desventaja social" que se materializa en "subordinación, marginación y opresión". "La desigualdad no es algo opinable", ha advertido la profesora de la UDC, que ha recordado que hay datos que evidencian esta situación.

Además, ha puesto el foco en las causas, porque ha asegurado que los efectos "son visibles y percibidos por todos". En este sentido, ha señalado "al patriarcado", a los "entramados que provocan esta realidad".

Rosa Cobo ha hecho un llamamiento a las periodistas porque "los medios son un poderosísimo agente socializador", y ha alertado del peligro que pueden tener al ser "generadores de significado y de opinión pública".

Aunque ha celebrado la existencia de medios que "nacen con una postura crítica", ha lamentado que la mayoría no se desmarquen del "sistema patriarcal" porque "no lo conceptualizan, no lo identifican o no lo ven".

En cuanto a las soluciones, ha puesto encima de la mesa la necesidad del trabajo conjunto de la sociedad civil y de la acción política, así como una educación y formación feminista, "que permita desactivar la relación de poder, desigualdad y estereotipos que se crean desde la infancia".

OBJETIVOS

Después de las intervenciones de las dos madrinas, se han dado a conocer los objetivos y las líneas de trabajo de Xornalistas Galegas. Se han centrado en tres puntos: la creación de una agenda de expertas, el observatorio feminista de medios y la conexión con otros colectivos territoriales.

Con respecto a la creación de una agenda de expertas, las integrantes han denunciado que, hoy en día, "las mujeres no están en temas de prestigio" como la política, la economía, la ciencia o el deporte.

Actualmente, la agenda está en fase de construcción, con más de un centenar de expertas, y cuentan con rematarla en los próximos meses para facilitársela a todos los medios de comunicación. "Sabemos que en las redacciones se trabaja con el tiempo justo y que por eso se va a lo fácil llamando siempre a las mismas fuentes. Nosotros vamos a facilitar estas agendas para que puedan contar con los testimonios de mujeres expertas", han detallado.

Por otro lado, han creado un observatorio feminista de medios, que pretende "detectar y denunciar públicamente el tratamiento machista y la representación de la mujer en los contenidos". Además, buscan señalar la desigualdad en las condiciones de trabajo y la existencia de techos de cristal en los medios, y han advertido que no les va a temblar el pulso: "Vamos a denunciar estas situaciones independientemente del medio, de su titularidad, propiedad o soporte".

A través del uso de datos objetivos, quieren "saber qué pasa" con las mujeres periodistas, "en qué condiciones" desarrollan su trabajo y han anunciado la intención de tener listo el primer informe para el 8 de marzo de 2019.

Por último, han hablado sobre las conexiones con otros colectivos territoriales y han rememorado la reunión del 2 de junio con periodistas de todo el país, en un acto de la plataforma 'Las Periodistas Paramos'. "Cuesta no emocionarse recordando lo que vivimos aquellos días", han recordado, porque "sirvió para creer que es posible". A finales de año, en Madrid, está prevista la celebración de un nuevo encuentro entre colectivos.

Finalmente, también se ha proyectado un vídeo en el que han aparecido rostros conocidos del ámbito del cine, del teatro, de la música y del periodismo, entre otros. Así, miembros de Chévere, de A Banda da Loba o la cantante Mercedes Peón, la alpinista Chus Lago, el escritor Suso de Toro, el actor Javier Rey o la regatista Támara Echegoyen, entre otros, han expresado su apoyo a Xornalistas Galegas y han compartido la necesidad de conseguir un periodismo "plural y feminista".