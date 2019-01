Xulio Ferreiro: "Hay que centrarse en las municipales, después se verá si hay que dar un giro a En Marea"

Publicado 27/01/2019 17:41:23 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña al frente de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, ha instado a "actuar con responsabilidad" y a "ccentrarse en la batalla electoral" de las municipales, dejando para después de mayo el debate sobre la situación de En Marea en Galicia.

El regidor coruñés ha zanjado así la cuestión sobre la portavocía de Luis Villares en el Parlamento y sobre la situación de En Marea y, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha sugerido: "Los adversarios están siendo inmisericordes y es conveniente que entre nosotros nos cuidemos".

En todo caso, no se ha mostrado claro sobre la posibilidad de que Luis Villares participe en su campaña electoral y se ha limitado a señalar que "todo el mundo suma", aunque sin citar al actual portavoz de En Marea.

"La estrategia de campaña tendremos que verla en su momento, yo contaré con todo el mundo que sume y que quiera sumar y que sea positivo, hay que ver la normalidad y la unidad del espacio político", ha esgrimido un Xulio Ferreiro que considera que ya "terminó el proceso interno de En Marea" y "es el momento de centrarse en las municipales".

De momento, Ferreiro confía en que las sucesivas crisis internas de En Marea y Podemos no repercutan en los resultados municipales.

Aunque admite que le "gustaría" que el "ambiente fuera más tranquilo y sosegado", confía en que "la gente va a saber distinguir lo que pasa a nivel municipal de lo que pasa en otras esferas" y se muestra "convencido" de que Santiago, Coruña o Ferrol "están en condición de revalidar esas alcaldías y de mejorar resultados".

PIDE "UNIDAD" PARA NO DILAPIDAR EL CAPITAL POLÍTICO CREADO

Ante la crisis abierta en Podemos, que también se integra en el ámbito local en la Marea Atlántica, Ferreiro aboga por "ser cuidadosos" con lo que se ha construido, que fue "algo muy ilusionante", y confía en que se reconduzca la situación.

"Espero que esta situación sean terremotos y después las placas tectónicas vuelvan a su sitio y podamos entre todos reconducir la cosa", ha señalado el alcalde.

En un tono comedido, Ferreiro opta por analizar también los conflictos desde "el punto de vista humano", ante la "trituradora" que supone la política, y apelando a "ser responsables con el capital político, que también por mérito propio", se creó con Podemos o las Mareas a nivel gallego.

"Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con lo que construimos, las mareas municipalistas siguen siendo una herramienta útil, pero hay que tener en cuenta que a la gente, y a mí tampoco, no le gustan esos enfrentamientos, todo lo que se desvíe de ahí, a mí me parece negativo", agrega.

APOYADO POR LA "GENTE DE MAREA ATLÁNTICA, QUE ES UN AMOR"

Ferreiro no se arrepiente de haber dado el salto a la política y afirma que en los malos momentos recurre a la red de personas, amigos y familiares que lo apoyan, así como a los integrantes de Marea Atlántica que "son un amor".

"No, nunca me arrepentí, es cierto que hay días que se lleva mejor y otros que se lleva peor, pero yo tengo una red de cosas que me permiten seguir con ilusión, la gente de la Marea Atlántica que es un amor, la gente por la calle que me da ánimos y mi red familiar", remarca.

A renglón seguido, el alcalde coruñés admite que "no cabe desanimarse ni arrepentirse, y lo que cabe es redoblar ilusión y cuanto más se acerca el final del mandato, más ilusión tengo de repetir para impulsar medidas que quedan pendientes".

CONCEJALA INVESTIGADA POR PREVARICACIÓN

Por otra parte, el regidor sale en defensa de su concejala de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, investigada por supuesta prevaricación en el caso de la cesión de usos de la antigua cárcel provincial.

Ferreiro, que recuerda que Delso fue denunciada por el PP, argumenta que "no hay una imputación" y que sigue en su cargo porque no incumple el código ético del partido.

Una postura que, recalca, es la misma que en 2014 él mismo mantuvo sobre una concejala del PP, puesto que su declaración ante el juez no supone que haya indicios de delitos.

"El código ético de Marea Atlántica recoge que una persona tendrá que dejar su cargo cuando hay indicios claros de comisión de delito, y eso no ocurrió, los términos procesuales son equívocos, y esto lo dije cuando fue llamada a declarar una concejala del PP, a ti si te denuncia alguien te llama un juez a declarar, pero no es el juez el que dice si hay delito", ha concluido.