Xulio Ferreiro seguirá "por el momento, en la segunda línea" de Marea, como "soldado de infantería" de la formación

El exalcalde coruñés asegura estar "centrado" en su vida profesional y no tener interés "en puestos de relevancia"; sí en apoyar a la formación

A CORUÑA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha asegurado este sábado que seguirá "por el momento, en la segunda línea" de la formación, como "soldado de infantería" para apoyar a la nueva candidatura en lo que necesiten, como ha hecho "siempre".

El que fue alcalde de la ciudad herculina por Marea Atlántica entre 2015 y 2019 señalaba, en declaraciones a Europa Press tras la presentación de la candidatura para las próximas municipales liderada por Xan Xove, que ahora está "centrado" en su vida profesional, lo que no impide que esté "al servicio de Marea en cada momento".

"No tengo ningún interés en destacar ni en ir en ningún puesto de relevancia. En lo que tengo interés es en apoyar a la gente a la que aprecio, como a Xan, y a todos los que conforman esta candidatura. Entré en 2014 como soldado de infantería, luego me tocó lo que me tocó --en referencia a su etapa como alcalde--, y ahora vuelvo a ser soldado de infantería para lo que se me necesite", ha asegurado.

Su "paso", ha incidido, será "ayudar a Xan", que es "el mejor candidato que la Marea podía tener". "Estoy al servicio de Marea Atlántica como he estado siempre, en la primera línea y en la segunda; donde me toque en cada momento", ha comentado.

Preguntado por un posible apoyo a una candidatura del proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, o incluso por una posible confluencia entre las formaciones, Ferreiro ha aseverado que a quien ve como "un magnífico candidato para la alcaldía de A Coruña" es a Xan Xove.

"Estamos a lo que tenemos que estar, que es nuestro compromiso con la ciudad, aunque las puertas de la Marea están abiertas para todos los que quieran sumar. Llevamos ocho años así y seguiremos así. Lo importante es construir un proyecto social y ese proyecto siempre ha sido Marea Atlántica y siempre lo va a ser".

CANDIDATURA PARA LAS MUNICIPALES DE 2023

En esta misma línea se ha expresado Ferreiro en la presentación de la candidatura de Marea Atlántica liderada por Xan Xove, que ha tenido lugar esta mañana en la Fundación Luis Seoane.

Ferreiro ha incidido en que "lo que surgió en 2015 no era por una persona, ni un Gobierno; era una Marea de gente con ganas de cambiar A Coruña para mejor. Un proceso que cambió esta ciudad desde la base de la movilización ciudadana, la generosidad y la acumulación de fuerzas, y lo va a seguir haciendo. La Marea es fundamental en A Coruña", ha defendido.

Con Xan Xove, ha señalado, volverá a haber un Gobierno que "apueste por políticas de vivienda, por una movilidad sostenible, por el área metropolitana y por las necesidades de los barrios".