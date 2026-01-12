La Xunta abonará esta semana al personal empleado público la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia abonará esta semana a los empleados públicos autonómicos el incremento salarial del 2,5% correspondiente a todo el año 2025, con un impacto estimado de 143 millones para la Administración gallega.

De ello ha informado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello.

El Gobierno gallego ha señalado que la competencia para actualizar las retribuciones salariales de los empleados públicos es exclusiva del Estado y que lo habitual es que se realice en la Ley de presupuestos.

Sin embargo, ha apuntado que la falta de cuentas estatales fue lo que motivó que no se actualizasen en 2025 los salarios de los empleados públicos, excepto el 0,5% correspondiente al ejercicio de 2025.

Además, ha apuntado que hasta el 3 de diciembre de 2025 no se publicó el Real Decreto ley 14/2025 mediante el que se autoriza este alza para 2025 (2,5%) y el 2026 (1,5%) e indica que "de ahí que se demorase el pago de esta actualización hasta esta semana".

Los incrementos retributivos previstos para los años 2027 y 2028 deberán ser objeto de aprobación en las correspondientes leyes de presupuestos para poder ser aplicados.

Además de las retribuciones de los atrasos, con efectos de enero de 2025, la nómina de enero del personal al servicio del sector público autonómico reflejará la subida del 1,5% para este 2026.

De este modo, la Xunta señala que, desde 2024, el incremento anual consolidado para los empleados públcios autonómicos será de un 4%.