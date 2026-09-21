La Xunta abre el concurso de 153 derechos mineros, 126 permisos de investigación y 27 de explotación

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego sacará a concurso 153 derechos mineros caducados en las cuatro provincias gallegas, de los que 126 se corresponden con proyectos de investigación de nuevos recursos y 27 para el aprovechamiento de yacimientos con reservas ya acreditadas.

Lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, en la que ha destacado que los criterios sociales, económicos y ambientales serán "determinantes".

De este modo, la Xunta ha destacado que refuerza su apuesta por una minería vinculada a la industria, a la innovación y a la creación de valor con la puesta en marcha de la segunda fase del Plan minero de Galicia para la investigación y explotación de los recursos minerales críticos y metálicos.

La convocatoria, tal y como ha explicado el presidente supone un importante avance e incluirá "una superficie de 200.000 hectáreas, lo que supone diez veces más que la que se convocó el año pasado" y, además, salen a concurso derechos para proyectos de investigación de nuevos recursos y para el aprovechamiento de yacimientos con reservas ya acreditadas.

Los permisos de investigación permitirán estudiar el potencial del subsuelo gallego para determinar la existencia y características de los recursos minerales presentes en cada zona; las segundas permitirán el aprovechamiento de yacimientos cuyas reservas ya están acreditadas, siempre que los proyectos cumplan los requisitos técnicos, ambientales y administrativos establecidos, tal y como ha indicado la Xunta.

DOS MESES PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES

Una vez que se publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas interesadas dispondrán de dos meses para presentar sus solicitudes.

La Xunta ha destacado que se trata de recursos relevantes para la industria del siglo XXI, como el litio, esencial para la fabricación de baterías; el volframio, el cuarzo, el caolín, o la arcilla.

En esta línea, Rueda ha recordado, además, que el territorio gallego cuenta con 18 de las 34 materias primas cualificadas como críticas por la UE, unos recursos cuyo valor potencial podría alcanzar los 45.000 millones de euros.

DEJAR RIQUEZA A LOS VECINOS

La Xunta ha señalado que considera que Galicia debe aprovechar el potencial de sus recursos naturales desde una perspectiva vinculada a la industria, a la innovación y a la creación de valor, especialmente en un contexto internacional en el que el acceso a determinadas materias primas es cada vez más relevante para a competitividad de las economías europea.

Por eso, el objetivo de la convocatoria va más allá de facilitar el aprovechamiento de los recursos minerales. "Queremos garantías de que los nuevos proyectos mineros tendrá un impacto positivos en el entorno", ha indicado el presidente.

El objetivo es que los proyectos que se desarrollan en Galicia generen riqueza y oportunidades en los territorios en los que se implanten, de forma que la actividad minera se traduzca en empleo, inversión y actividad económica local.

Por este motivo, "una de las grandes novedades" de este concurso y que las empresas que resulten adjudicatarias deberán presentar planes sociales y compromisos concretos para incrementar el impacto positivo de los proyectos en las zonas de implantación.

Entre los aspectos que se valorarán estarán la creación de empleo, la movilización de inversión, la contratación de empresas y proveedores locales, la generación de actividad económica y la contribución al desarrollo socioeconómico de las áreas afectadas.

Así, en las concesiones de explotación el 65% de la valoración de las propuestas de los derechos de mayor interés corresponderá a criterios socioeconómicos y ambientales, frente al peso de los criterios específicamente mineros.

La Xunta ha destacado que en este supuesto de las concesiones de explotaciones, exige el compromiso de aportación económica anual para su despliegue, con una cuantía mínima del 5 % del EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos), valorándose una mayor contribución con el objetivo de que en algunos casos pueda superar el 8%.

126 DERECHOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS CUATRO PROVINCIAS

En concreto, Pontevedra concentrará 66 permisos de investigación; A Coruña contará con 29; Lugo, con 21, y Ourense, con 10. En total, los permisos abarcan una superficie de 200.244,89 hectáreas, diez veces superior a la incluida en el concurso convocado en 2025.

La naturaleza de los recursos que podrán ser objeto de investigación varía en función de las características geológicas. Así, en Lugo podrán investigarse, entre otros, indicios de cobre, oro, plomo o zinc; en Ourense, de coltán, volframio, litio o estaño; en Pontevedra, de litio, volframio o estaño, y en la Coruña, además de volframio y estaño, existen indicios de cuarzo, lignito o serpentina.

La investigación permitirá determinar el potencial disteis recursos y, de ser el caso, valorar su explotación. Así, las empresas podrán solicitar inicialmente un permiso de investigación para estudiar el subsuelo.

De este modo, la autorización para investigar no supone automáticamente la apertura de una explotación minera, sino que constituye una fase previa destinada a conocer con precisión los recursos existentes y su viabilidad.

27 CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN PARA APROVECHAR RESERVAS ACREDITADAS

La convocatoria incluye también 27 concesiones de explotación, todas en la provincia de A Coruña. Se trata de derechos vinculados a yacimientos con reservas acreditadas y que permitirán avanzar en su aprovechamiento, siempre sometido al cumplimiento de las correspondientes exigencias técnicas y ambientales.

En San Fins, saldrán a concurso 21 derechos para el aprovechamiento de reservas de volframio y estaño; en Santa Comba, dos vinculados también la estos dos minerales; en Corcoesto, tres para el aprovechamiento de oro y Mesía, un derecho para caolín, cuarzo y arcilla.

Con esta combinación de permisos de investigación y concesiones de explotación, la Xunta pretende avanzar tanto en el conocimiento de los recursos existentes en el subsuelo gallego como en el aprovechamiento de aquellos yacimientos que presentan ya reservas acreditadas, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad, seguridad, innovación y creación de valor.