La Xunta achaca la subida de paro al fin de temporada de verano y defiende el mejor agosto de "toda la serie histórica"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, José González, achaca al "impacto estacional" la subida de paro y la pérdida de empleo en agosto en Galicia en comparación con julio debido a que "finaliza la temporada del verano", así como a la "regularización de migrantes" que tuvo lugar de forma extraordinaria.

En declaraciones remitidas a los medios este miércoles, el conselleiro apuesta por ver la "evolución a medio y largo plazo" de los datos y defiende que se trata del mejor agosto de "toda la serie histórica".

En un comunicado, la Xunta subraya que los 1.134.483 cotizantes suponen el mejor agosto en la serie (desde 2004) y la segunda mejor cifra registrada. Pese a la destrucción de 1.466 empleos en comparación con julio, el Gobierno gallego subraya el incremento interanual del 2,09%, con 23.276 cotizantes más.

Respecto al paro, la Consellería de Emprego resalta que los 109.691 desempleados suponen el nivel más bajo en la serie histórica para un mes de agosto (desde 1996), alcanzado igualmente hace un año.

También valora el Ejecutivo autonómico que se alcanza la cifra más baja de paro en un mes de agosto para las mujeres y los parados de larga duración.