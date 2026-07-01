La Xunta activa este jueves la alerta roja por calor en el interior de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Según los datos enviados por MeteoSalud y en el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, el Gobierno gallego ha decidido activar este jueves la alerta roja por calor en el interior de Pontevedra.

A mayores, estará activa la alerta naranja en la zona del litoral de Pontevedra y la alerta de nivel amarillo en el sudoeste de A Coruña y montaña de Ourense.

La previsión es que la situación de altas temperaturas se mantenga en toda Galicia, con lo que las alertas permanecerían activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días.

En el caso del deporte, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en las zonas afectadas por la alerta roja, esto es, el interior de Pontevedra, este jueves de 12,00 a 20,00 horas.

Además, en las Rías Baixas, debido a la alerta naranja por altas temperaturas, se suspenderá entre las 12,00 y las 18,00 horas la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados.