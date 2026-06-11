La Xunta activa este viernes la alerta roja por episodio de calor en el interior de Pontevedra

Archivo - Untermómetro marca la temperatura en la calle. Foto de archivo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha avanzado que, en el marco del plan autonómico de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, este viernes se activará el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona isoclimática del interior de Pontevedra y nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas del noroeste y del interior de A Coruña.

MeteoGalicia informa que las altas presiones están localizadas desde este jueves al norte de la Península Ibérica, acercando aire muy cálido de origen norteafricano. La presencia de esta masa de aire cálido junto con los cielos muy abiertos, que propicia la situación anticiclónica, harán que las temperaturas asciendan notablemente desde esta misma tarde.

Las jornadas con temperaturas más elevadas serán el viernes y el sábado, cuando se espera que las máximas superen los 35º en muchos puntos del interior de Pontevedra. Las mínimas aun serán suaves mañana viernes pero, durante la madrugada del sábado, podrá darse una noche tropical, con mínimas que no descenderán por debajo de los 20° en algunos puntos. Por lo tanto, el sábado se combinarán elevadas temperaturas a lo largo de todo el día tanto en las mínimas como en las máximas.

En el caso del deporte, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado, para este viernes, la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa 'Xogade' en el exterior en ayuntamientos del interior de Pontevedra. Los municipios y los horarios afectados pueden consultarse en la web Deporte Galego.

La situación de fuerte calor podría ir remitiendo lentamente en la jornada del domingo.