La Xunta activará "en breve" ayudas directas a la promoción de vivienda ante el incremento de costes de la construcción

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha anunciado que la Xunta activará "en breve" ayudas directas a la promoción, a promotores y cooperativistas, para hacer frente al incremento de costes de la construcción.

En su intervención en la primera jornada de impulso de la vivienda protegida en Galicia, organizada por la Xunta en la Cidade da Cultura, la conselleira ha reivindicado "enfrentarse" a el "problema estructural" de acceso a la vivienda "al estilo Galicia, con determinación".

"Frente al incremento de costes de la construcción, hemos activado y activaremos en breve ayudas directas a la promoción, a promotores y cooperativistas", ha destacado.

Y ha añadido que "frente al desequilibrio entre la oferta y la demanda" su departamento cuenta con "la colaboración del sector y de los ayuntamientos", en una "clara hoja de ruta acompañada por inversiones".

"PIONERA"

En este sentido, la conselleira ha situado a Galicia como la comunidad "pionera" que más medidas tiene en marcha en el impulso de la vivienda protegida.

En la jornada ha participado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y ha reunido a más de 260 asistentes, entre técnicos de la administración, representantes de ayuntamientos y promotores y constructores.