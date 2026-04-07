La Xunta actualizará la normativa autonómica de la inspección educativa para dar respuesta a las necesidades del sistema - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego actualizará la normativa autonómica de la inspección educativa para responder a las necesidades del sistema, tal y como han acordado este martes en una reunión diferentes representantes de la Consellería de Educación, de la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Galicia y de la Asociación Nacional de Inspectores.

En concreto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se ha reunido este martes con el presidente de la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación de Galicia, Carlos Varela, y con Blanca Rodríguez, representante en Galicia de la Asociación Nacional de Inspectores de Educación.

El objetivo del encuentro, en el que también han participado la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y el director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, ha sido analizar las posibilidades de actualizar la normativa relativa a las funciones y condiciones de trabajo del cuerpo de inspectores de educación.

En este sentido, el conselleiro ha hecho hincapié en la importancia de estos profesionales en la relación entre la administración y los centros educativos, así como principal figura de apoyo a los equipos directivos y al profesorado en el desarrollo de sus funciones.

De este modo, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que el nuevo decreto actualizará las funciones que desempeñan "ajustándolas a las necesidades actuales del sistema". Cabe recordar que la normativa autonómica vigente fecha de 2004.

Sin embargo, la reciente publicación del Real Decreto estatal, de 4 de febrero de 2026, por el que se regula la Inspección Educativa, "hace conveniente elaborar una nueva normativa gallega que recoja las novedades y actualice el decreto gallego a las nuevas exigencias de la profesión".