La Xunta acusa al Gobierno de recortar a Galicia el 82% de los fondos para atender a menores migrantes no acompañados

El director xeral de Familia, Jacobo Rey, y la conselleira de Política Social, Fabiola García - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ha denunciado este jueves que el Gobierno central recorta a Galicia los fondos para la atención la menores migrantes no acompañados en un 82% con respecto al año anterior.

Así lo ha trasladado este jueves durante la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se ha acordado el reparto de fondos entre las diferentes comunidades.

Tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, Fabiola García, que ha estado acompañado por el director de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha explicado que Galicia recibirá en este 2026 un total de 740.000 euros, una cantidad que ha calificado de "totalmente insuficiente para afrontar esta materia".

En este sentido, ha detallado que esta cifra "no supone ni el 5% del que le cuesta atender a Galicia a todos los menores migrantes no acompañados", chicos que en muchos casos permanecerán durante años dentro del sistema de protección.

En su intervención, la conselleira de Política Social e Igualdad ha hecho hincapié en que se trata de una cantidad a repartir entre las comunidades "que lleva años congelada por la falta de Presupuestos Generales del Estado".

Ante esta situación, Fabiola García ha recordado que Galicia "sigue exigiendo más financiación y que sea acorde para poder afrontar la acogida y su permanencia en el sistema de protección de menores".

Por último, ha insistido en exigirle al Gobierno central "planificación y diálogo", ya que, segundo explicó, "siguen llegando a Galicia traslados y seguimos sin tener una planificación, sin saber exactamente cuántos más llegarán ni en que plazos".