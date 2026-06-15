La Xunta adquiere por 1,2 millones una nueva sede para su delegación en Buenos Aires

Reunión semanal del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha adquirido por 1,4 millones de dólares (1,2 millones de euros) un inmueble para albergar la nueva sede de la delegación de la Administración autonómica en Buenos Aires, que se situará en la avenida Belgrano 990.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego, el Consello ha analizado este lunes un informe sobre la adquisición del inmueble, que sustituirá a la actual oficina ubicada en Bartolomé Mitre.

La Xunta ha destacado que se trata de un proyecto estratégico con el que busca reforzar su presencial institucional en Argentina y mantener los vínculos con los cerca de 200.000 gallegos y gallegas residentes en el país, la colectividad gallega más numerosa del exterior.

Además, el Ejecutivo autonómico espera que la nueva sede permita fortalecer la atención a la ciudadanía gallega, potenciar las políticas de retorno y captación de talento e intensificar la promoción económica, cultural y turística de la Comunidad.

El inmueble, situado en la avenida Belgrano 990, esquina con Bernardo de Irigoyen, ha sido adquirido por un importe de 1,4 millones de dólares (equivalente a alrededor de 1,2 millones de euros).

Las instalaciones, ha explicado la Xunta, se encuentran en perfecto estado de conservación y cuentan con una superficie de 730 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, subsuelo y primer piso. Está previsto que el acondicionamiento finalice en el último trimestre del año.

El futuro espacio, además de las funciones propias de una oficina administrativa, dispondrá de salas para realizar conferencias, presentaciones, exposiciones, actividades culturales, encuentros institucionales y reuniones empresariales.

En este marco, se integrará una oficina de retorno y atracción de talento, al amparo de la Estratexia Galicia Retorna, así como una oficina de promoción económica a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Asimismo, se reforzará la promoción de Galicia como destino turístico internacional, con especial atención a la difusión del Camino de Santiago y del Xacobeo 2027.