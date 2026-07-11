La Xunta afirma que el borrador de financiación autonómica es "peor de lo esperado" al destinar a Galicia "el 2,4%"

El consejero de Economía y Hacienda, Miguel Corgos, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha rechazado el borrador de financiación autonómica trasladado esta semana por el Ministerio de Hacienda, ya que lo considera "peor de lo esperado" y porque destinaría a Galicia "el 2,4% del total".

En declaraciones a los medios este sábado en A Coruña, el responsable autonómico ha asegurado que el documento "constata el trato desigual para todas las comunidades" y confirma que "el anuncio de la ministra en enero no contenía los datos necesarios para hacer una valoración informada". Ahora, ha apuntado Corgos, el Ministerio "manda todas las métricas y números", tal y como reclamaba el Gobierno gallego.

En todo caso, con "todos los datos de la propuesta", el conselleiro ha censurado que es "todavía peor de lo esperado". Según ha manifestado, corresponden a Galicia "380 millones adicionales" a los que tocarían con el sistema actual, mientras que lo que asignará entre todas las comunidades con el nuevo sistema para atender a servicios públicos fundamentales son "15.700 millones en 2023".

Esa cuantía, ha asegurado el responsable de Facenda, supone "un 2,4% del total", que ha tachado de "muy insuficiente" ya que Galicia representa "el 6,4% de la población ajustada y el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen general".

Por lo tanto, Miguel Corgos ha esgrimido que la Xunta "no puede estar conforme" con esta propuesta que, además, "aumenta" la preocupación por las propuestas "pactadas a espaldas de la voluntad de las comunidades", en referencia al pacto con ERC.

"Nuestra preocupación va creciendo si tenemos en cuenta que después de esas reuniones bilaterales no ha cambiado ni una coma de la propuesta inicial. Por lo tanto, como decía Galicia, esto era solo un proceso de blanqueamiento de una tramitación realizada con deslealtad institucional que se quería arreglar por la puerta de atrás ahora con esta reuniones", ha defendido.

En definitiva, Corgos ha manifestado que la propuesta del Gobierno "empeora" la situación de Galicia, por lo que es "inaceptable". Ha avanzado que concurrirán al grupo de trabajo para poner de manifiesto esta "disconformidad" tanto con la tramitación como con "la falta de explicación a las alegaciones" y con "los resultados de este modelo".