La Xunta alerta de que los ataques del lobo crecen un 72% y reclama al Gobierno "recapacitar" su "errónea" protección

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios lobos ibéricos del Centro del Lobo Ibérico en localidad de Robledo de Sanabria, en plena Sierra de la Culebra (lugar de mayor concentración de este cánido en el Sur de Europa). El Centro alberga 11 ejemplares de este an - Europa Press - Archivo

Ángeles Vázquez asegura que las manadas aumentaron de 68 a 93, con 3.200 muertes de animales por esta especie en 2024

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, alerta de que, desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021, los avisos por sus ataques aumentaron un 72% en Galicia. Así, reclama a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que "recapacite" y "reflexione" acerca de esta "errónea" decisión.

En declaraciones este jueves con motivo de su presencia en Madrid para asistir a la conferencia sectorial de Medio Ambiente, la conselleira ha remarcado que el lobo "preocupa muchísimo" en Galicia, con una presencia en "el 91%" del territorio.

Asegura que el lobo "cada día mata nueve animales domésticos", por lo que las muertes crecieron en "más de 1.000" desde la inclusión de esta especie como protegida (al pasar de 2.200 animales muertos en 2020 a 3.200 en 2024), una decisión "sin tener base científica" y "sin contar con comunidades".

Exige a la ministra, de forma "encarecida", que "repiense" esta protección tal y como "lo está haciendo" Europa, pues "así se hizo en el Convenio de Berna". Y es que lamenta que tres años después se ve "el resultado de la misma", por lo que pide retirar al lobo del Lespre.

"ELEVADO NÚMERO" DE PERROS DESAPARECIDOS

"Nosotros no estamos dispuestos a que parte de nuestra vida, de nuestra cultura y de nuestra economía desaparezca por no ser quien de hacer una gestión del lobo", avisa. "Que quede claro que en Galicia no queremos cazar el lobo, queremos proteger a nuestros ganaderos", agrega.

Ángeles Vázquez indica que las manadas han crecido en la comunidad desde 68 a 93. Además, asegura que "hay un elevado número también de perros desaparecidos", con ataques que no afectan "solo a vacas, cabras o caballos".

"El Gobierno ha de ser claro", sentencia, "y tendrá que decir a los gallegos y al resto de las comunidades loberas que prefiere estar al lado del lobo y olvidarse totalmente de las personas". "Queremos que haya lobo, pero no dejamos de pensar en las personas", concluye.