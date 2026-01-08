La Xunta amplía la alerta naranja por temporal costero para este viernes en el oeste de A Coruña

Archivo - Vista del oleaje de la playa del Orzán, a 22 de enero de 2024, A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ampliado para este viernes la alerta naranja por temporal costero al litoral del oeste de A Coruña. El aviso está activo este jueves en el litoral noroeste de esta provincia y en el de Lugo.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso se extenderá en las primeras horas del viernes al oeste de A Coruña. Se espera mar combinado con olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho.

Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados.

La Xunta ha recordado en una nota de prensa la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.