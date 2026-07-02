La Xunta amplía la alerta roja por calor a 138 ayuntamientos

La Xunta amplía la alerta roja por calor para este viernes. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Según los datos enviados este jueves por MeteoSalud, y en el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, la Xunta ha ampliado para este viernes la alerta roja por episodio de calor a 138 ayuntamientos de la comunidad.

Concretamente, este viernes estarán en alerta máxima por calor el noroeste de A Coruña, el interior de A Coruña, el interior de Pontevedra, el litoral de Pontevedra, las Rías Baixas y la montaña de Ourense.

El nivel 2, naranja, afectará a las zonas isoclimáticas del sudoeste de A Coruña y Miño de Ourense; mientras que el nivel 1, amarillo, afectará a las zonas del centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo y Miño de Pontevedra.

La previsión es que la situación de altas temperaturas se mantenga en toda Galicia, con lo que las alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días.

PRÁCTICA DEPORTIVA

En lo relativo a la práctica deportiva, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12,00 y las 20,00 horas de este viernes en las zonas afectadas por la alerta roja; y entre las 12,00 y las 18,00 horas en las zonas afectadas por la alerta naranja, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados, en este último caso, con recomendación de no realizarlos entre las 12.00 y las 17.00 horas.