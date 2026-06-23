La Xunta amplía las zonas en nivel rojo por la ola de calor y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, y según los datos enviados por MeteoSalud y por Meteogalicia, el Gobierno gallego ha ampliado para este martes las zonas en nivel rojo por calor.

En concreto, están en el máximo nivel de alerta por calor las zonas isoclimáticas del noroeste de A Coruña, A Mariña, centro y sur de Lugo, montaña de Lugo y Valdeorras.

Esto implica a los ayuntamientos coruñeses de Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior; así como a Alfoz do Castrodouro, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove, en Lugo.

También en Lugo, tienen el máximo nivel de alerta Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.

Finalmente, la alerta roja afecta también a los municipios ourensanos de O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

NIVEL NARANJA

Por su parte, el nivel de alerta naranja afectará a las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña; noroeste de Ourense, Miño de Ourense, sur de Ourense, montaña de Ourense y el interior de Pontevedra.

Meteogalicia informa que Galicia seguirá influenciada con una masa de aire muy cálido, con temperaturas muy altas en zonas del interior por encima incluso de los 33-34 grados, siendo el valle del Miño y del Sil donde se pueden llegar los 39-40 grados. En el litoral, los valores llegarán a cerca de los 30 grados.

El mapa de la Dirección Xeral de Saúde Pública, las recomendación y el Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, está disponible en la web del Sergas.

En el caso del deporte, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, determinó la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas en las zonas afectadas por la alerta roja.

Asimismo, se suspenderá la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados, entre las 12.00 y las 18.00 horas en las zonas en alerta naranja.

EFECTOS SOBRE LA SALUD

La Xunta recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareo, cansancio, debilidad, fatiga y calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación y golpe de calor. La mayoría de las enfermedades asociadas al calor son consecuencia más o menos grave de un fallo en el sistema de termorregulación.

El calor excesivo puede alterar las nuestras funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de compensar sus variaciones de temperatura. Una temperatura muy elevada produce pérdida de líquidos y de electrólitos que son necesarios para el funcionamiento normal de los distintos órganos.

Además, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados en algunas personas con determinadas enfermedades crónicas, sometidas a ciertos tratamientos médicos y con discapacidades que limitan su autonomía.

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y menores de 4 años, sobre todo las menores de un año; personas que padecen patologías: enfermedades cardiovasculares (enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica), diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstrutiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad de párkinson, enfermedad de Alzheimer o patologías similares.

También personas con enfermedad psiquiátrica y personas que tomen determinados fármacos o con un consumo importante de alcohol. Además, afecta en particular a personas en determinadas situaciones, como mayores que viven solos, personas que viven en viviendas mal acondicionadas, personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o aquellas que pasan varias horas en exteriores.

RECOMENDACIONES

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población: beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas; evitar comidas copiosas; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

También se recomienda usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y que transpire.

Además, es recomendable permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; durante el día bajar las persianas y abrir las ventanas, ventilar por la noche; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños, ni ancianos con las ventanas cerradas.