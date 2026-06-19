La Xunta analiza la situación en las zonas de Ourense afectadas por las lluvias para ayudar a solucionar los daños

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visita las zonas afectadas en Vilamartín de Valdeorras - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha visitado este viernes en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas esta semana, donde ha explicado que la Administración autonómica analiza la situación para ayudar a solucionar los daños.

En declaraciones a los medios, el conselleiro de Presidencia ha trasladado todo el apoyo del Gobierno gallego a los vecinos y a la regidora, Sherezade Núñez, y ha explicado que analizan cuáles son los desperfectos para tratar de "echar una mano e intentar subsanarlos".

Según ha explicado, en esta localidad se trata de rehabilitar la circulación en las carreteras para evitar que queden vecinos incomunicados y ha destacado que, afortunadamente, no se han registrados daños personales.

Diego Calvo ha considerado necesario hacer una reflexión sobre las obras y actuaciones que se necesitan llevar a cabo para que una situación de este tipo no se vuelva a ocurrir, así como para tratar de subsanar, en la medida de lo posible, los desperfectos.

Diego Calvo ha recordado que el jueves la conselleira de Vivenda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó otro de los puntos más afectados, Viana do Bolo, y que este viernes él mismo se ha desplazado a Vilamartín para conocer la situación.

"Creo que en estos momentos lo que corresponde es estar al lado de los vecinos y, a partir de ahí, ver cómo podemos echar una mano", ha sostenido.