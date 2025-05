La Xunta anuncia la creación de un sello para impulsar el uso del gallego en el ámbito socioeconómico

López Campos avanza que continuarán trabajando bajo el marco del Plan Estratéxico de Xuventude, que moviliza 700 millones de euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha anunciado la creación de un sello para impulsar el uso del gallego en el ámbito socioeconómico.

Así lo ha avanzado este martes en el Parlamento de Galicia, donde ha comparecido a petición propia en el Pleno para informar sobre la hoja de ruta de su departamento para los próximos meses.

El responsable autonómico ha explicado que las empresas comprometidas con el gallego tendrán "ventajas" en la concesión de ayudas y en los procedimientos del Ejecutivo autonómico. El sello se tendrá en cuenta en las convocatorias y, además, servirá como criterio de desempate.

Aprovechando la cercanía de la celebración del Día das Letras Galegas, ha insistido en la importancia de alcanzar "un gran pacto de país" que permita trabajar "en favor del gallego desde la concordia y la libertad".

"Vivimos en un modelo de respeto y convivencia en el que la lengua no es un problema, sino la llave que nos abre la puerta hacia una Galicia mejor", ha señalado, defendiendo la renovación del Plan xeral de normalización da lingua galega "a través del diálogo y con la participación de todos los grupos".

"La mano del Gobierno sigue estando tendida en busca de pacto y de acuerdo, con un único objetivo: un futuro prometedor para el gallego", ha afirmado, en referencia a la "negativa" del BNG a participar en el debate.

Volviendo a la celebración de las Letras Galegas, López Campos ha anunciado que el gran acto del 17 de mayo se celebrará en Torres de Mens, parroquia de una de las homenajeadas.

Así las cosas, para continuar apoyando a un sector cultural "sólido y de calidad", el conselleiro ha comentado también que pondrán en marcha el Plan de modernización das infraestruturas culturais en todo el territorio para modernizar los recursos y "situar a Galicia en la vanguardia de los equipamientos". Un plan que diseñarán en colaboración con las administraciones locales y para el que iniciarán una auditoría que permita conocer el estado actual de las mismas.

En el marco de las industrias culturales, López Campos ha anunciado que se ampliará el apoyo a otros sectores artísticos como el de los videojuegos, artes escénicas o música con convocatorias para apoyar la creación de nuevos proyectos, "el fomento de la visibilidad de todas las disciplinas o la elaboración, este mismo año, del primer Plan Estratéxico da Industria Musical en Galicia".

Asimismo, ha señalado que continuarán apoyado a sectores "estratégicos" como el del libro y con el impulso este año de una "ambiciosa" programación enmarcada en la celebración del Año Castelao.

Sobre esto, ha destacado la experiencia inmersiva que se inaugurará en el Museo Gaiás en junio y que permitirá, a través de la inteligencia artificial, que cada visitante tenga la oportunidad de interactuar con el intelectual gallego.

Esta muestra se enmarca en la línea de trabajo iniciada por la Cidade da Cultura en el ámbito digital y de las tecnologías y que continuará este año con la finalización de las primeras obras en el Centro de Artes Dixitais de Galicia, "un proyecto pionero que permitirá aprovechar las oportunidades creativas del Gaiás junto con la ventana de posibilidades que las tecnologías digitales ofrecen como motor de desarrollo cultural y económico".

En el audiovisual, "un sector que parece no tocar techo", continuarán trabajando para "consolidar Galicia como plató de rodajes". Ha anunciado que en este 2025 el importe convocado en ayudas al sector audiovisual llegará a una cifra cercana a los siete millones de euros.

Sobre esto, ha aprovechado para volver a reclamar al Gobierno central un "reparto justo" del fondo para el fomento de la producción y difusión de las lenguas cooficiales, de forma que "se fomente el cine en gallego y se eviten discriminaciones frente a otras lenguas".

Otra de las acciones de más relevancia es la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad, que será evaluada por el Comité Mundial de la Unesco en 2026. Sobre esto, ha informado de que la candidatura, "la única que presenta España", ya está en la fase final.

Por último, ha avanzado que actualizarán el nomenclátor gallego, con más de 5.000 nuevos topónimos y en el que se profundizará en la toponimia. Incluirá además herramientas participativas para que cualquier persona pueda realizar sus aportaciones.

PLAN ESTRATÉXICO DA XUVENTUDE

Por otra parte, López Campos también ha querido poner el foco en los jóvenes.

Tal y como ha explicado, en virtud del Plan estratéxico da xuventude aprobado recientemente por el Consello de la Xunta, que movilizará más de 700 millones de euros, se llevarán a cabo medidas transversales con incidencia en distintas áreas del Gobierno para "favorecer aspectos como la emancipación y el empleo juvenil".

Respecto a la vivienda, ha reivindicado el Bono Emancípate, una medida "pionera a nivel nacional" y destinada exclusivamente a los jóvenes que quieren dar el paso hacia la vida adulta comprando o alquilando una vivienda.

En total se recibieron más de 3.700 solicitudes, de las que casi 2.300 eran para jóvenes en régimen de alquiler, mientras que las restantes se corresponden con propietarias.

Ha recordado además que esta medida se suma a otras impulsadas desde el Ejecutivo gallego con incidencia en la emancipación juvenil, como son los alojamientos compartidos en alquiler accesible que se construirán en diferentes ciudades gallegas o la creación de 500 nuevas plazas en residencias juveniles mediante la construcción de cuatro nuevos centros públicos en las ciudades donde no existen.

En cuanto al acceso al mundo laboral, ha avanzado que se reforzarán programas como el Xuventude Mentoring, que cuenta con un porcentaje de inserción laboral superior al 60%, y ayudas como las destinadas a la obtención del carné de conducir que se convocarán en los próximos meses".

OPOSICIÓN

Si bien el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha mostrado su interés en la actualización del nomenclátor, tanto BNG como PSdeG han centrado sus rondas de intervención en críticas a la Xunta por el nuevo Pacto pola Lingua.

Así, la diputada socialista Silvia Longueira le ha reclamado al conselleiro que "deje de utilizar la lengua como herramienta política" y acepte la "mano tendida" de los socialistas para hacer de la lengua "una cuestión de Estado", emplazándolo a derogar el Decreto del Plurilingüismo.

Ha criticado la "estrategia de anuncios grandilocuentes" de la Xunta. "La cultura no es cuestión de blockbusters, no vivimos en una fiesta permanente", ha aseverado, afeándole que se olviden de las entidades de base que "dan servicio en el territorio" aunque "no sean el Gaiás".

Por su parte, la diputada nacionalista Mercedes Queixas ha enumerado algunas las iniciativas de las que, según ha dicho, no ha habido más noticias. "Este ha sido el año del apagón de sus propias ideas", ha lamentado, tras lo que ha reconocido que sí han cumplido con la Ley de cultura inclusiva, aunque "resesa de la legislatura anterior y sin diálogo con el sector".

Respecto al Pacto pola Lingua, Queixas ha acusado a la Xunta de ser un Gobierno "desleal y antigallego" en un momento "dramático de emergencia lingüística". "Porque mientras usted habla de un pacto por la lengua, el presidente Rueda manda pisar el acelerador de su particular pacto contra el gallego. Legislando en su contra en esta Cámara", ha aseverado, en referencia a la nueva ley de la CRTVG.

"Votando en contra de todas las propuestas del BNG, encargándose de demostrar un día y otro que es el partido del no al gallego; ignorando los llamados de todas las instituciones que trabajan a favor del gallego y que les exigen un cambio de rumbo", ha concluido.