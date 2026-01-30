La Xunta anuncia nuevos itinerarios integrados de FP para atajar el abandono escolar, especialmente entre los hombres

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado nuevos un itinerario integrado de Formación Profesional y rutas empresariales con el objetivo de luchar contra el abandono educativo temprano con nuevas medidas enfocadas, fundamentalmente, a los hombres.

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, aunque la tasa de abandono escolar se redujo en Galicia hasta el 10,4% en 2025, 2,4 puntos por debajo de la media estatal, los datos constatan que el abandono es un asunto "fundamentalmente masculino", con una tasa del 13,5% frente al 7,2% en el caso de las mujeres.

Por ello, Rodríguez ha destacado en una visita a los alumnos de FP Básica de Carpintería y Mueble en el Centro Integrado de FP Politécnico de Compostela este viernes, que su departamento está trabajando "con la máxima diligencia" en el marco del Plan FPGal360.

En concreto, para "continuar diseñando nuevas acciones específicas" dirigidas a lograr que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo más allá de la etapa de Secundaria Obligatoria". De este modo, este nuevo itinerario permitiría a los alumnos de FP Básica continuar de forma directa hacia un ciclo formativo medio.

Esta acción, que se prevé implantar ya el próximo curso, permitirá que un estudiante de una FP Básica tenga garantizada la plaza en un ciclo medio sin necesidad de realizar una nueva solicitud. Asimismo, también se van a poner en marcha rutas empresariales, para acercar al alumnado de la ESO a la realidad del mundo laboral y "estimular sus perspectivas de cualificación profesional".

Para eso, se realizará una convocatoria dirigida a estudiantes que les permita desarrollar estadías de inmersión real en empresas del entorno de su centro educativo.