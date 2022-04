La Xunta aportará casi 3.000 millones hasta 2027 con el fin de triplicar las empresas innovadoras

La RIS3 aspira a que el I+D+i suponga el 2% del PIB gallego al cierre de la década, mientras la oposición censura que la estrategia nace "coja"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia aportará un total de 2.987 millones de euros a la Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) ata 2027, en el marco de una movilización conjunta público-privada de 4.988 millones, con la que se prevé triplicar las empresas innovadoras .

El 20,3% de las compañías gallegas de 10 o más trabajadores son innovadoras en la actualidad, mientras esta estrategia aspira a triplicar esa cifra de forma que el 60% así lo sean en 2027. La RIS3 busca "romper el techo de cristal" de pymes y sectores tradicionales alejados hasta ahora de la I+D+i.

De ello ha informado el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, en una comparecencia en el Parlamento en la que señalado que se marcan el objetivo de que el I+D+i suponga el 2% del PIB gallego en 2030. Actualmente, se encuentra en un 1,1%, por lo que lo considera un fin "ambicioso" pero "realizable".

Esta estrategia, aprobada por el Consello de la Xunta a comienzos de abril, contará con una inversión global público-privada un 157% mayor que los 1.900 millones de euros del anterior periodo (2014-2020). Esta hoja de ruta ha sido remitida a la Comisión Europea y se trata del "credencial" ante Europa para acceder a fondos comunitarios.

DOS PERIODOS DE PLANIFICACIÓN

Así, Conde indica que esta estrategia se basa en tres ejes: sostenibilidad, digitalización y personas. Envejecimiento activo, alimentación, despoblación, salud y cohesión territorial serán algunos de los retos sobre los que se va a actuar.

Entre otras cuestiones, el vicepresidente ha comprometido, un proceso de "estabilización y homogeneización" de la carrera investigadora, más allá de convocatorias predoctorales y posdoctorales.

El programa 2022-2027 de la RIS3 dispondrá de dos periodos de planificación. El primero de ellos, 2022-2024, contará con 1.600 millones de presupuesto para desarrollar cinco programas: puesta en marcha de proyectos transformadores, digitalización, retención de talento, incrementar empresas innovadora e impulsar la Marca Galicia.

Para la puesta en marcha de esta estrategia, se ha contado con la opinión de 800 participantes --500 empresas-- a lo largo de 27 mesas de trabajo y 175 entrevistas realizadas. Por eso, Conde ha subrayado el "proceso de diálogo" puesto en marcha.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Durante el debate, Olalla Rodil (BNG) ha censurado que esta estrategia nace "coja" y "no corrige las deficiencias anteriores", pues "no hay proyecto", "no hay visión integral" y "no hay voluntad de hacer de verdad con instrumentos de planificación" que la innovación sirva de "palanca de desarrollo".

De hecho, acusa al Gobierno gallego de ir "con el piloto automático", dado que en el texto "no hay referencia" a los Next Generation o al pacto verde europeo, al igual que solo se centran en las empresas pero "olvida por completo" a la ciencia e investigación. A este respecto, defiende la "obligación casi moral de traer de vuelta todo ese talento" que se ha marchado de Galicia.

Sobre el objetivo de triplicar empresas innovadoras en el nuevo periodo, Rodil ha reprobado que, en cambio, en el anterior periodo el número "cae un 14%". Apunta que en 2014 había 997 compañías de este tipo, que se quedaron en 853 en 2017, toda vez que el objetivo de la Xunta era alcanzar las 1.147, según los datos expuestos por la diputada nacionalista. Y es que alerta de que esa innovación "no está llegando" a pymes y microempresas, pues solo se beneficia a multinacionales como Stellantis o Inditex.

Leticia Gallego (PSdeG) ha denunciado que la Xunta ha dejado sin ejecutar 196 millones en materia de I+D+i en los últimos años. Remarca que el objetivo del anterior plan hasta 2020 era que el gasto en innovación alcanzase el 1,7% del PIB, algo "inalcanzable y que seguirá siendo inalcanzable como no se invierta más y luego se ejecute ese presupuesto".

En esta línea, Gallego recrimina que la aportación que se hace para que las pymes innoven "no es suficiente", ya que el I+D+i "cada vez más se concentra en grandes empresas". Advierte de que la "fuga de talentos en Galicia le cuesta al año 300 millones" a la comunidad.

En contraposición, Miguel Tellado (PPdeG) ha valorado esta estrategia "ambiciosa" que garantiza "la mayor inversión de la historia en innovación", una "hoja de ruta perfectamente definida". Igualmente, ha defendido que ha sido "pactada" con el sector, pues resalta que el Gobierno gallego hace "mucho" por la innovación, "mal que le pese al BNG".

Junto a esto, Tellado ha dicho que "la culpa no la tiene Putin" de la actual crisis, puesto que "la inflación tiene un responsable claro que se llama Pedro Sánchez y su gobierno".