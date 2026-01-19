La Xunta aprueba el acuerdo de mejoras laborales y retributivas para personal del Sergas

Archivo - Una enfermera prepara una dosis de la vacuna de la gripe. Foto de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes, en su reunión semanal, nuevas mejoras retributivas y de jornada para el personal del Sergas.

Según recogen en un comunicado, las principales mejoras, con efectos desde el 1 de enero, son para el personal de los puntos de atención continuada (PAC). Son las acordadas con las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT en la Mesa Sectorial del pasado 5 de diciembre y están incluidas en los acuerdos de desconvocatoria de huelga firmados con distintos representantes de los profesionales.

En concreto, se recoge un incremento retributivo para la jornada complementaria del personal de enfermería. Así, el valor de la hora de la jornada complementaria del personal de enfermería de los PAC se equiparará al valor de la hora previsto para la presencia física de enfermero en los días laborables.

También la noche del viernes a sábado del personal médico de PAC tendrá los mismos complementos retributivos que la noche del sábado a domingo. Además, el personal de PAC que haga prolongación de jornada en los centros de salud tendrá las mismas retribuciones que el propio personal de los centros de salud.

Por otra parte, se incrementará en un 50% la indemnización por mantenimiento (pasa de 10 a 15 euros).

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD VARIABLE

El acuerdo también incrementa en un 2,5%, con efectos retroactivos desde 2025, la cuantía del complemento de productividad por cumplimiento de objetivos del personal estatutario que lo está percibiendo (como el personal médico), tanto de atención primaria cómo hospitalaria. Además, para el futuro, y ya desde este año, se aumentará con el incremento general de retribuciones que establezcan los presupuestos.

Junto a esto, desde este año, el Sergas aplicará al personal de atención primaria y hospitalaria que tenga un régimen de jornada semanal de 35 horas los mismos días de compensación por festividades que coincidan en sábado que se establezcan para el personal de la Administración general de la Comunidad Autónoma.

Esta medida beneficiará colectivos como el personal facultativo especialista de área de los hospitales o, en atención primaria, el personal médico y enfermero de los centros de salud.

ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP

Por otro lado, el Consello de la Xunta también ha dado cuenta del informe sobre el plan de formación elaborado por la Escuela Galega de Administración Pública (EGAP) para este año 2026.

En este marco, a lo largo del presente ejercicio se convocarán un total de 765 actividades formativas y 45.572 plazas dirigidas al personal al servicio de la Administración pública, de la Administración de justicia y de las entidades locales gallegas, de las entidades públicas instrumentales y de la Administración institucional, así como al personal técnico, de gestión y de administración y servicios de las universidades del Sistema universitario de Galicia.

Entre las novedades de este plan destacan las actividades formativas en el área de régimen jurídico, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial y de las actuaciones administrativas automatizadas, así como la ampliación de la oferta de plazas en las acciones formativas dirigidas a la obtención de la certificación gallega de competencias digitales por parte del personal empleado público.

Asimismo, se consolida el plan formativo en materia de igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género, con nuevos títulos sobre la prevención de la violencia de género a través de los servicios de ayuda en el hogar, la conciliación y la corresponsabilidad o la diversidad sexual, corporal o de género.

Y se mantiene también la oferta de formación continua del Instituto de Economía Pública de Galicia, con nuevos títulos sobre los aspectos básicos, situación y evolución de la contabilidad pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, la inteligencia artificial aplicada a los procedimientos tributarios o la intervención administrativa en sectores regulados.