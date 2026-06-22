La Xunta aprueba las bases de una nueva convocatoria de Territorio Cultura, que contará con 250.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes las bases de una nueva convocatoria de subvenciones del programa Territorio Cultura, a través del que en 2026 se destinarán 250.000 euros a futuros proyectos que sigan promoviendo la actividad y el tejido cultural en áreas no urbanas.

Se trata de la cuarta edición de esta línea de ayudas, por la que se les dará continuidad a las anteriores fases a través de una medida que ya impulsó en los años 2022, 2023 y 2025 más de 40 proyectos alrededor de distintas disciplinas artísticas en cerca de 90 municipios de las cuatro provincias gallegas.

Así, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude incrementará este año en un 23% su aportación económica a este canal de apoyo. El objetivo de este programa es ampliar la actividad cultural en el rural gallego.

Al igual que en la anterior convocatoria, las ayudas se dirigen a empresas, fundaciones y asociaciones culturales para llevar a cabo proyectos que activen procesos vinculados con el territorio y que contribuyan a la profesionalización del sector en áreas rurales.

ACTIVIDADES EN EL GAIÁS

Por otro lado, el Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la planificación de la Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia para el período 2026-2028, un instrumento que establecerá la hoja de ruta durante los próximos tres años.

Entre los principales retos fijados para este período figura el incremento de la actividad y de la participación ciudadana. Para esto, se diseñará una programación que permita alcanzar cerca de un millón de participaciones acumuladas entre 2026 y 2028 a través de las exposiciones, de la programación musical y escénica, de los eventos de carácter familiar y de las actividades de ocio y deporte al aire libre desarrolladas en el entorno de la Cidade da Cultura.

La planificación aprobada este lunes prevé también el refuerzo de la presencia del arte digital en la programación del Gaiás, la ampliación de las iniciativas de apoyo a la comunidad creadora gallega, el incremento de las colaboraciones con entidades internacionales y el desarrollo de nuevas actividades educativas, formativas y de investigación.