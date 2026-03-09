La Xunta aprueba el decreto para renovar la FP: más flexibilidad y mayor peso para la investigación

Reunión del Consello de la Xunta. San Caetano. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Consello ha aprobado el nuevo decreto que regula la Formación Profesional en Galicia, en el que se apuesta "por un modelo formativo con más flexibilidad, más conectado con el tejido productivo y también dándole cada vez un mayor peso a la investigación".

Para eso, tal y como ha destacado la Administración autonómica en una nota de prensa, el nuevo texto establece las bases de un sistema "renovado y dinámico" que dé respuesta a los nuevos retos de la FP, desde avanzar en la innovación aplicada al emprendimiento hasta adaptar la estructura y organización de la formación profesional al mercado laboral en Galicia, articular la colaboración público-privada en este ámbito o impulsar el reconocimiento de nuevas figuras profesionales, entre otros.

El objetivo, según ha trasladado el titular del Ejecutivo gallego, es seguir avanzando en unas enseñanzas que han vuelto a batir récord de matriculados este curso con "más de 71.000 alumnos, el doble que en el curso 2008/09" y que tiene "una tasa de inserción laboral del 85% en la FP general y prácticamente 100% en la FP Dual".

"No podemos conformarnos, hay que seguir con esta revolución silenciosa", ha aseverado Rueda.

NOVEDADES

Entre las principales novedades está la creación de la figura del personal experto asociado de formación profesional, así como la posibilidad de contratar personal experto del sector productivo, el fomento de la colaboración público-privada o el impulso de las ofertas de alta especialización y organizaciones modulares por bloques o unidades de menor duración.

También se promueve la internacionalización mediante la opción de diseñar currículums de carácter internacional y dobles titulaciones, con validez en más de un país, y se facilita el reconocimiento mutuo de créditos ECTS con las universidades gallegas.

Otra de las novedades es "la creación de la figura de profesor asociado investigador en FP, una figura semejante a la ya existente en la universidad". Serán personas que cuenten con un reconocido prestigio profesional o presten sus servicios en empresas y entidades de importancia significativa para los sectores productivos gallegos y que también apoyen acciones de investigación e innovación aplicada en los centros en que den clase, así como en el Centro Galego da Innovación de FP Eduardo Barreiros.

Asimismo, se introducen otras dos figuras de profesores. Por una parte, personas profesionales expertas, con dominio específico en el ámbito de su sector productivo, no necesariamente tituladas. Podrán impartir clases en FP cuando se requieran para cubrir posibles necesidades de formación.

Por otra, las personas expertas sénior de empresa, profesionales que puedan acogerse a una reducción parcial de jornada en su empresa u organismo equiparado en los años previos a su jubilación, o que estén acogidos a la jubilación parcial podrán contratarse para cubrir las necesidades de formación en FP o para garantizar la permanente actualización del currículo en el centro por parte del equipo docente y su relación con la realidad productiva.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADO

Además de las nuevas figuras docentes, se pretende fomentar la colaboración público-privada, de tal forma que alumnos, docentes y profesionales puedan formarse y recualificarse en función de los nuevos retos.

También se quiere favorecer la formación práctica de los estudiantes en las empresas, las estancias temporales del profesorado en las empresas para la formación de sus trabajadores y para la actualización docente.

INTERNACIONALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN

Por otra parte, el nuevo decreto establece nuevas medidas en pro de la internacionalización de estas enseñanzas. Así, con la finalidad de contribuir a la mejora de la cualificación de las personas y mejorar sus posibilidades de movilidad y de inserción profesional, se podrán diseñar currículos de carácter internacional, que permitan realizar ofertas que combinen los currículos de otros países con los currículos de aplicación en Galicia.

En el caso de incluir la formación completa de un título y un título de otro país, la formación podrá constituir una doble titulación internacional de FP, con validez en más de un país.

Asimismo, se pretende potenciar la información y la orientación profesional e integral e incorpora la innovación y la inteligencia artificial como instrumentos para reducir el abandono escolar, maximizar el éxito del alumnado del sistema educativo gallego, propiciar la mejor inserción laboral de las personas y facilitar su formación y capacitación a lo largo de la vida.

Por otra parte, se introduce el reconocimiento mutuo de créditos ECTS entre las enseñanzas de formación profesional de grado superior y los títulos oficiales de grado universitario para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida.

La previsión de la Xunta es poder publicar el nuevo decreto en el Diario Oficial de Galicia durante el mes de marzo, para aplicarse a partir del curso 2026/27.