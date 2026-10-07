La Xunta aprueba la primera retramitación de un eólico, un parque en la Costa da Morte paralizado por la justicia

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha dado luz verde a la primera retramitación de un eólico, con base en la ley de beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, por lo que otorga las autorizaciones administrativas previa y de construcción de Paxareiras II y de sus infraestructuras de evacuación.

Esta instalación en la Costa da Morte, entre los municipios coruñeses de Cee y Dumbría ya obtuvo en 2022 autorización de la Xunta, pero fue posteriormente paralizado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), además de que el Tribunal Supremo inadmitió los recursos contra esa decisión.

Sin embargo, ahora el Gobierno gallego vuelve a otorgar las autorizaciones con base en la norma que habilita esta potestad para proyectos que incluyan beneficios ambientales y socioeconómicos. La Xunta indica que el proyecto permitirá evitar la emisión de más de 45.000 toneladas de CO2 al año. Además, prevé medidas de restauración en el entorno del Camiño de Fisterra, en concreto, mediante plantaciones de especies locales.

Asimismo, con la ejecución de este parque de 26,4 megavatios, promovido por la sociedad AV Paxareira, se prevé movilizar una inversión de 25 millones de euros, lo que incluye la instalación de cinco aerogeneradores y la línea de evacuación.

"En materia laboral, la realización de las obras permitirá generar 97 puestos de trabajo, a los que habrá que sumar los empleos asociados a la operación y mantenimiento de la instalación, un campo en el que se primará la contratación local", asegura la Xunta en un comunicado este miércoles, día en el que el anuncio ha sido publicado el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Asimismo, entre los compromisos asociados al proyecto figura una aportación de 100.000 euros cada año para apoyar iniciativas sociales y culturales en el campo local y otros 52.800 euros a actividades de investigación, desarrollo e innovación en Galicia.

EVALUACIÓN AMBIENTAL CONJUNTA CON OTROS DOS EÓLICOS

Paxareiras II forma parte de un único procedimiento de evaluación ambiental ordinario junto con los eólicos de Sembra y Codesos, que obtuvieron la declaración de impacto ambiental. Está proyectado en un zona en la que existen 42 parques eólicos --con 26 líneas eléctricas-- en alrededor de 30 kilómetros.

Esa declaración ambiental recoge que la promotora deberá elaborar una propuesta detallada para garantizar la minimización del impacto por colisión en aves (pintado de las aspas de los aerogeneradores e implementar tecnologías de reducción del impacto por colisión) y quirópteros (murciélagos).