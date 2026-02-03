La Xunta asegura que todos los municipios tendrán "un mínimo de 100.000 euros" de financiación al margen de la población

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido la reformulación de la financiación local en la parte que atañe en la Xunta mediante la futura ley de administración local y ha asegurado que "todos los municipios" --un total de 313 en Galicia-- tendrán "un mínimo de 100.000 euros" de financiación con independencia de sus habitantes.

Calvo, junto con la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, se han sentado este martes con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, para una primera toma de contacto sobre la futura ley de administración local.

El anteproyecto de la futura norma inició este lunes --tras ser analizado en el Consello de la Xunta-- el trámite de audiencia e información pública y Varela, a preguntas de los medios tras el encuentro, ha eludido pronunciarse sobre el contenido y se ha limitado a manifestar que la Fegamp lo tiene que examinar para hacer aportaciones.

Sí ha reconocido que el texto es "importantísimo" para las entidades locales y ha reiterado que a la Fegamp le hubiera gustado "participar más activamente en la elaboración" del borrador. Dicho esto, ha recalcado que la Xunta les ha garantizado que, más allá "de los 15 días para hacer alegaciones", la entidad municipalista tendrá "tiempo suficiente" para realizar las aportaciones que consideren.

En ello trabajará la Fegamp, cuyo titular, en aras del "rigor", ha rechazado opinar sobre un anteproyecto legislativo que, ha dicho, no ha tenido aún "tiempo" de ver más allá de las "líneas generales" expuestas en este martes por Calvo y Prieto.

"Os puedo asegurar que los técnicos de la Federación y seguro que de muchos municipios están estudiando la ley y examinándola detenidamente para tratar de ser constructivos. Y, si consideramos que hay que hacer mejoras, pues presentarlas a la Xunta", ha agregado Varela.

Finalmente, preguntado por el pacto local, Calvo ha admitido que en todas las reuniones con el conselleiro responsable del área de administración local se aborda "la necesidad de avanzar más" y cuestiones ligadas con las competencias.

"AHORA SE INICIA EL PROCESO REALMENTE"

Calvo, por su parte, ha defendido que, si bien se lleva dos años recabando la opinión de distintos colectivos, incluidos los representantes municipalistas, a través de congresos y otras vías, "algunos" con presencia de la Fegamp y otros no, ninguno ha participado "en la participación de todo el contenido" del texto.

"Ahora se inicia el proceso realmente", ha asegurado, tras incidir en que la Xunta, como Gobierno "unido y sólido, que tiene una mayoría" tiene que poner encima de la mesa "un texto sobre el que se puedan hacer aportaciones". Para ello, ha garantizado que habrá margen hasta antes del verano, dado que junio es el horizonte en el que se trabaja para que la Xunta remita al Parlamento el texto.

Pero incluso una vez que la norma entre en el Pazo do Hórreo, el conselleiro ha recordado que, durante su tramitación parlamentaria, se podrán presentar enmiendas y tratar de mejora el texto por parte de los distintos grupos políticos. "La participación está garantizada", ha insistido.

En cuanto a la recepción que ha percibido en Varela, ha indicado que "en la presentación a grandes rasgos" entiende que "más o menos todo el mundo se puede sentir cómodo". "Después, en el análisis en detalle, cada partido o colectivo hará sus aportaciones", ha dicho.

"Estoy seguro de que si esta ley la redacta cada una de las personas que participó en la elaboración dentro de la propia casa tendríamos un texto distinto. Pero se trata de buscar un texto que englobe la mayoría y en el que todos nos sintamos más o menos representados y a gusto. Creo que ese era el objetivo del texto y que, sinceramente, lo vamos a conseguir", ha agregado, optimista.

NOVEDADES DE LA NORMA

Entre otras cuestiones, la futura ley de administración local reformula la financiación local en la parte que atañe a la Xunta. Lo hará "introduciendo criterios" como la dispersión geográfica y el envejecimiento, en la línea de lo que el propio Gobierno que dirige Alfonso Rueda exige al Ejecutivo estatal para la financiación autonómica.

Así, Calvo ha reiterado que se incrementarán los fondos incondicionados, de forma que se destinen dichos recursos para las necesidades que los ayuntamientos determinen; y se aumentará la garantía de mínimos a todos los ayuntamientos con respecto al actual sistema en más de 20 millones de euros, de modo que ningún ayuntamiento percibirá por debajo de la cuantía establecida.

En concreto, la ley contempla que el Fondo de Cooperación Local se va a estructurar en los siguientes fondos: el Fondo Incondicionado Xeral y el Fondo Incondicionado para Gastos non Homoxéneos. El primero se repartirá entre los distintos municipios y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Y la Xunta estipula, en el borrador legislativo, una propuesta para el reparto ponderado: población total (42,2%), población de 0 a 2 años (4,2%), población de 16 a 65 años (3%), población mayor de 65 años (10,2%), superficie (10,3%), esfuerzo fiscal relativo (20%), reto demográfico (5%) y dispersión (5,1%).

Ser definido como municipio en "reto demográfico" exigirá que concurran una serie de circunstancias, como una población inferior a 5.000 habitantes según las cifras oficiales, un crecimiento vegetativo por cada 1.000 habitantes inferior al -10%, unta tasa de variación de los habitantes --en los últimos cinco años-- negativa, y una densidad de población inferior o igual a 20 habitantes por km2.

Y además de definir los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación, se recogen medidas para impulsar su capacidad en la prestación de servicios a los vecinos y vecinas. La Xunta remarca que se trata de una medida adaptada a la realidad demográfica gallega, teniendo en cuenta que el 90% de los ayuntamientos tienen menos de 15.000 habitantes.

PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS Y DIPUTACIONES

Otra de las novedades es que la participación de los ayuntamientos en los tributos crecerá como mínimo en el mismo porcentaje en que crezcan los ingresos de la comunidad.

Por otra parte, se pretende "reforzar" el papel de las diputaciones provinciales, concretando las funciones de estas entidades como "garantes de la autonomía local". En esta línea, se apuesta por una mayor asistencia a los ayuntamientos más pequeños o con más dificultades en la prestación de los servicios municipales.

También se "unifica" la actuación de las cuatro diputaciones para evitar diferencias entre ayuntamientos, en función de la diputación a la que pertenezcan.

Entre otros objetivos, la norma busca "modernizar el marco local, simplificar la burocracia o introducir las tendencias y vanguardias normativas relacionadas con la administración digital y la interoperabilidad, la transparencia y el Gobierno abierto, la planificación y la evaluación de políticas públicas y la cooperación multinivel efectiva".