La Xunta autoriza por 48 millones la compra de medicamentos de última generación para cáncer de mama y ovario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Xunta ha autorizado por casi 48 millones de euros la compra de medicamentos de última generación para luchar contra el cáncer de mama y de ovario.

Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. Una adquisición que se enmarca en su apuesta por estar "siempre a la vanguardia" en los tratamientos que se ofrecen en los hospitales públicos.

Por una parte, se ha autorizado la contratación, mediante acuerdo marco, de anticuerpos monoclonales y conjugados para tratar el cáncer de mama en el conjunto de centros hospitalarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Todo ello, con una inversión de 35.927.636 euros.

Según ha destacado Rueda, este tipo de tratamientos supone "un gran avance respecto a la quimioterapia" convencional, al permitir una administración que combate directamente las células tumorales y al resultar "potencialmente menos tóxica" para las pacientes.

El contrato, con una duración inicial de un año y una posible ampliación por 12 meses más, se distribuye en cinco lotes e incluye la compra de los fármacos Trastuzumab emtansina, Trastuzumab deruxtecán, Pertuzumab y Sacituzumab govitecán.

También, el Consello da Xunta ha autorizado la contratación, mediante acuerdo marco y por 11.774.480,61 euros, de la suministración sucesiva de tres tipos de medicamentos inhibidores de la polimerasa para pacientes con cáncer de ovario o de mama de los centros del Sergas.

En este caso, se dividirá en tres lotes, uno por cada tipo de medicamento, y tendrá una duración de un año, con posibilidad de prórroga hasta dos años como máximo. Los fármacos Olaparib, Niraparib y Rucaparib están indicados para mujeres con cáncer de ovario, y Olaparib, adicionalmente, también para el tratamiento de cáncer de mama con mutaciones en los genes BRCA 1 o BRCA 2.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN JURÍDICO SOCIAL

Por otro lado, el Consello da Xunta también autorizó el convenio de colaboración entre el Sergas y la Asociación Érguete para desarrollar un programa de atención jurídico social, encuadrado en los programas de incorporación social a pacientes con trastornos adictivos.

Así, el Gobierno autonómico destinará con este fin 181.390 euros, incrementando su presupuestos un 2% con respecto al año anterior. De esta forma, se mantendrá el servicio de información y orientación socio-jurídico para las personas atendidas por la entidad sin ánimo de lucro.

A través de este acuerdo, se presta atención integral y gratuita a las personas en el ámbito de las conductas adictivas que puedan tener problemas legales. Tal y como ha señalado la Xunta, al amparo de esta colaboración el año pasado fueron atendidas 840 personas: 630 hombres y 210 mujeres.

Con este convenio, el Gobierno gallego subraya que se mejorará su asistencia, otorgando cobertura de apoyo y documental en el ámbito judicial. Este trabajo incluye tanto a usuarios coma a jueces, fiscales, abogados y a la propia institución penitenciaria de Pontevedra.