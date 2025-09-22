Xunta avisa de que no admite "chantajes de violentos" y confirma que el centro de menores de Monforte será una realidad

Agentes de la Policía Nacional trabajan en la investigación en el edificio que albergará el centro de la Xunta para menores migrantes, a 20 de septiembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

La conselleira de Política Social pide a los partidos políticos que no utilicen el centro como "arma electoral" para "polarizar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha advertido de que la Xunta de Galicia no admitirá "ningún chantaje por parte de violentos" y ha confirmado que el centro de menores de Monforte de Lemos continúa adelante.

Así lo ha expresado este lunes, en declaraciones a los medios tras visitar el centro de la asociación Prodeme en Monforte de Lemos, donde se creará el centro específico para menores extranjeros y que este sábado sufrió desperfectos por un ataque con cócteles molotov.

La responsable autonómica ha comprobado de primera mano los desperfectos y daños y, aún con eso, ha remarcado que la Administración autonómica no aceptará chantajes.

"Continuamos adelante con la decisión de crear en Monforte un centro de menores por la imposición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar a Galicia a 317 menores extranjeros cuando Galicia no tiene ninguna plaza atenderlos", ha recordado.

Asimismo, ha anunciado que contratarán "de forma inmediata" personal de seguridad para custodiar el centro. En esta línea, ha pedido la colaboración del resto de administraciones para garantizar la seguridad del lugar. Concretamente, al Ayuntamiento de Monforte, que refuerce a la Policía Local y ponga cámaras en el entorno; y al Gobierno, que refuerce los efectivos de Policía Nacional.

También ha instado a las fuerzas políticas a no utilizar el tema del centro de menores como "arma electoral" porque lo único que harían sería "polarizar" a la sociedad.

Respecto a los plazos, Fabiola García ha explicado que ahora se centrarán en reparar los desperfectos del centro y ya, en las próximas semanas, "a medida que vayan llegando los menores extranjeros, irá abriendo progresivamente el centro".