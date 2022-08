La Xunta bonificará el 50% del billete en bonos de autobús, barcos en la ría de Vigo y tren de proximidad en Ferrol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta bonificará el 50% del billete en los bonos multiviaje de autobús interurbano, así como del transporte en la ría de Vigo y el tren de proximidad en el área de Ferrol desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha avanzado que esta medida será publicada este jueves, 1 de septiembre, en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Explica que la rebaja incluirá los bonos ya adquiridos con anterioridad, "con efecto retroactivo", y se aplicará a los viajes con la Tarxeta de Mobilidade de Galicia y la Tarxeta Xente Nova.

En un acto en la estación de buses de Santiago, Rueda ha lamentado que el transporte de viajeros por carretera "no tiene ninguna ayuda concreta" por parte del Gobierno central más allá de un "anuncio", por lo que "la Xunta reacciona" ante "esa indefinición".

"La Xunta es consciente de que tiene que intervenir ante solo un anuncio de Gobierno central", explica Rueda, con el fin de evitar una "merma" de viajeros en el transporte público por carretera.

A modo de ejemplo, ha expuesto que un billete de bus de Santiago a A Coruña cuesta 6,55 euros en efectivo. Con la Tarxeta de Mobilidade de Galicia tiene una bonificación del 10% actualmente (5,90 euros) y a partir del 1 de septiembre pasará a costar 2,95 euros.

Así, Rueda destaca que este es "un esfuerzo muy importante", si bien no ha ofrecido estimación de la inversión que supondrá esta medida, ya que dependerá de la demanda, por lo que se trata de una partida "abierta" con cargo a fondos propios, "con independencia de las aportaciones que después pueda hacer el Gobierno central".

El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, ha explicado que "no está previsto ningún tipo de límite" en el número de viajes a realizar, con la condición puesta por el Gobierno central de que sean bonos multiviaje.

"ADAPTAR" LA OFERTA A LA DEMANDA

A preguntas de la prensa acerca de si está previsto incrementar el número de autobuses con estos descuentos, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha señalado que, con los "datos analizados", "hay buses para toda la demanda", si bien se abre a la posibilidad de "adaptar" la oferta en función de la demanda de ser necesario.

Por su parte, critica que el Gobierno central no refuerce las líneas de tren, pues "la problemática está constatada en la movilidad en los servicios ferroviarios, no en el servicio de autobús que está ofreciendo la Xunta de Galicia". "La Xunta de Galicia no va a trasladar que se eviten horas punta para coger el bus, Renfe sí que está trasladando que se eviten horas punta para coger el bus", afirma Ethel Vázquez.

En esta línea, Rueda ha censurado que la línea ferroviaria de Ourense-Santiago "se quede fuera" de las mismas bonificaciones que el resto, así como que no haya "un refuerzo" de trenes por parte del Gobierno ante el aumento de la demanda.

Por su parte, el secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), Carlos García Cumplido, ha mostrado la "preocupación" por el impacto para el transporte por carretera de que el Gobierno solo implemente medidas para el tren, lo que considera "discriminatorio" para Galicia y su entorno rural. Censura esta "competencia desleal" que supone una "trasvase" de viajeros al ferrocarril, por lo que valora este anuncio de la Xunta.