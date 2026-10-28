La Xunta cancela toda su agenda institucional tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha cancelado toda su agenda institucional para este miércoles tras el accidente ferroviario registrado en urda, Toledo, en el que se ha producido un alcance entre dos trenes de alta velocidad y que deja al menos 30 fallecidos según las primeras estimaciones.

Esta misma mañana, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha insistido en que "en estos momentos" Galicia traslada su solidaridad a las víctimas y a sus familias "y todo el apoyo a los equipos de emergencia, que están empezando a trabajar en un escenario dantesco que requiere toda su pericia, experiencia y dedicación".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto de Indra en As Pontes (A Coruña), ha recordado también el accidente en Angrois, a la entrada de Santiago, registrado en el año 2013 y en el que fallecieron 80 personas.

"Y por eso, como sabemos lo que pasó, lo vivimos en primera persona, nos sentimos especialmente identificados con los que lo están viviendo ahora", ha incidido.

Cabe recordar que el accidente del tren Alvia, en el que perdieron la vida 80 personas y 145 resultaron heridas, tuvo lugar el miércoles 24 de julio de 2013 cuando un convoy descarriló al tomar la curva de A Grandeira en la víspera del Día del Apóstol a apenas tres kilómetros de la estación de tren de Santiago de Compostela.