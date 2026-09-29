La Xunta carga contra los decretos estatales de vivienda, que rebaja a "humo" y medidas "intervencionistas ineficaces"

Allegue y García Porto realizan declaraciones a los medios. - MONICA ARCAY CARRO/XUNTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha cargado este martes contra los dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros, y ha resumido la actitud del Gobierno que dirige Pedro Sánchez en "lo mismo de siempre, promesas que son humo". "Con mentiras, si se me permite la expresión", ha agregado.
"Ahora aprueban de una forma totalmente improvisada dos reales decretos que vienen a ser un refrito de lo ya intentado anteriormente", ha afeado la conselleira, quien ha recordado que en julio de este mismo año se puso sobre la mesa un real decreto que "finalmente no fue convalidado en el Congreso de los Diputados".
Sobre la nueva normativa, que ve la luz con el trasfondo del caso del desahucio de Maricarmen en Madrid, la titular de Vivenda, quien ha comparecido acompañada del secretario xeral de Urbanismo, Heriberto García Porto, ha criticado que se opte por "medidas totalmente intervencionistas que ya se han mostrado ineficaces" y que "lo único que hacen es retirar las viviendas del mercado de alquiler", además de "generar inseguridades jurídicas" a los propietarios.
Enfrente, ha instado al Gobierno estatal a imitar el modelo de Galicia, que ha vinculado con "construir vivienda y promoción pública". De hecho, ha censurado que "ni una sola vivienda fue construida por este Gobierno central" y que no haya en los decretos "ninguna mención" a la construcción de vivienda pública.
Ni tampoco, ha lamentado, a "incentivar que el sector construya vivienda protegida". Todo ello, pese a que, ha defendido, es necesario "incrementar las viviendas en el mercado, tanto en venta como de alquiler".
Además, ha reprobado que "tampoco" haya medidas para "intentar movilizar esas viviendas vacías" y que "los propietarios tengan la seguridad jurídica suficiente para ponerlas en el mercado de alquiler".
"Quiero recordar que, de las 183.000 viviendas comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez ni una sola de ellas ha sido ejecutada", ha sentenciado, antes de situar a las comunidades en el extremo opuesto y de defender que en Galicia "hay ya 4.000 nuevas viviendas de promoción pública en marcha".
"Ya estamos entregando esas primeras llaves de esta legislatura, nuevos hogares. Estamos rehabilitando suelo a través de esos proyectos de interés autonómico-residencial para que se construya vivienda protegida; tenemos medidas como los alojamientos compartidos; la facilitad de convertir bajos en vivienda, acabar los esqueletos inacabados; o ayudar a los ayuntamientos a que rehabiliten viviendas", ha ejemplificado.
"DEJARSE DE MEDIDAS IMPROVISADAS"
En esta coyuntura, ha instado al Gobierno central a "dejarse de medidas improvisadas" y a buscar soluciones frente a pasos que, considera, se han evidenciado "ineficaces".
"Llevan ocho años en el Ministerio de Vivienda y es un Gobierno central que supone un rotundo fracaso en la materia: ni una construida, y los precios siguen aumentando desde enero de 2025, cuando prometieron ese plan de vivienda que no se ha cumplido en ninguna de sus partes", ha lamentado.
CALVO: "EL RITMO NO ES EL MISMO QUE HACE CINCO AÑOS"
Sobre el problema de la vivienda ha sido preguntado también este martes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien ha defendido el modelo impulsado por el actual Gobierno gallego, al tiempo que, cuestionado acerca de si el Ejecutivo autonómico popular, antes dirigido por Alberto Núñez Feijóo, tardó en actuar y en construir vivienda, ha reconocido que se ha ganado "ritmo" y ahora hay "más de 4.000 viviendas en marcha".
"El ritmo no es el mismo que hace cinco años", ha reconocido, antes de matizar que esto no ocurre solo en Galicia, sino en otras comunidades, y ha justificado que el problema de la vivienda se ha agudizado.
Dicho esto, además de defender que hay que preservar "la seguridad jurídica" de propietarios e inquilinos, ha esgrimido que sobre todo es necesario que haya "oferta", un extremo en el que, ha remarcado, "los ayuntamientos tienen mucho por hacer".