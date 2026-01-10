La Xunta celebra la declaración BIC de la música y del baile tradicional gallego y destaca la "complejidad" del proceso

López Campos, junto con las Pandereteiras Xacarandaina - JULIO PÉREZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha destacado en la mañana de este sábado la "complejidad" del proceso de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la música y del baile tradicional gallego, una vez que ya han sido protegidos con esta distinción.

"No es sencillo recoger en un documento toda esa grandeza inmaterial que tiene nuestra música y nuestro baile tradicional. Hay múltiples expresiones en todo el territorio y cada territorio tiene su singularidad", ha expresado.

Así pues, la Xunta ha destacado en una nota de prensa que se salda una deuda con una de las expresiones colectivas "más singulares y extendidas" entre todos los bienes culturales gallegos.

Las declaraciones del conselleiro se han producido en el marco del acto conmemorativo para festejar esta declaración de BIC, celebrado este sábado en el Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela y que ha contado además con la asistencia de los directores xerais de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, y el de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

Así, el representante de la Consellería de Cultura ha detallado las "medidas de salvaguardia" que se recogen en esta distinción de Bien de Interés Cultural. Entre estas, la inclusión del baile y la música tradicional gallega en la investigación científica y académica del sistema universitario, así como el desarrollo de materiales didácticos destinados a la enseñanza formal y a la no formal sobre estas materias.

Además, una vez transcurridos nueve años, se elaborará un estudio de actualización que evalúe el estado del BIC y el impacto que habrán ejercido estas medidas. Finalmente, López Campos ha anunciado que, tras el visto bueno de la Xunta una vez que ha recibido los informes favorables del Museo do Pobo Galego y el Museo Etnolóxico de Ribadavia, el proceso culminará por completo este lunes.

Así lo hará con la publicación en el Diario Oficial de Galicia este lunes, lo que propiciará que con esta declaración se eleve hasta

794 el número de BIC existentes en la comunidad.