Xunta celebra "el mejor mayo de la serie histórica" por las afiliaciones y el dato del paro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destaca que Galicia cierra "el mejor mayo de la serie histórica", con 1.111.867 afiliados a la Seguridad Social y 109.355 desempleados.

El conselleiro de Emprego, José González, valora los datos del paro registrado publicados este martes y también los de trabajadores dados de alta en el sistema.

Al respecto, celebra que la comunidad tiene 17.061 afiliados más que en mayo de 2025 y añade que esta subida también se registra con respecto al mes pasado, con 8.048 afiliaciones nuevas, lo que supone un 0,73% más.

En cuanto al desempleo, cae tanto en la comparativa anual como en la mensual, según resalta la Xunta en su comunicado, que añade que tanto en mujeres como en parados de larga duración "se registra la segunda mejor cifra de desempleo de toda la serie histórica de datos (mayo 2005)".