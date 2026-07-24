La Xunta cierra cuatro escuelas unitarias para el próximo curso debido a la "falta de alumnos"

Archivo - Niño juega en un centro educativo. - XUNTA - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP cerrará cuatro escuelas unitarias el próximo curso 2026/27 debido a la "falta de alumnos". En concreto, dejará de funcionar el colegio Pazos-Comoxo en Boiro y las escuelas infantiles de Olas en Mesía, de Taboadela y de Lantaño en Portas.
Así lo ha dado a conocer la Xunta a través de un comunicado en el que habla de "adaptar el mapa escolar a la evolución demográfica" de cada zona para el próximo curso 2026/27, lo que implica que dejarán de funcionar estas cuatro unitarias.
En este contexto, ha subrayado que "debido a la matrícula insuficiente y sin previsión de incremento", este próximo curso dejarán de funcionar las escuelas de Educación Infantil de Olas en Mesía (cinco matrículas), de Taboadela (una matrícula) y de Lantaño en Portas (tres matrículas).
Además del Colegio de Pazos-Comoxo en Boiro (dos matrículas). Estas unitarias, cuya relación se publicará en el Diario Oficial de Galicia próximamente, no alcanzan el número mínimo de alumnos para su continuidad, según ha insistido.
Paralelamente, la Xunta ha defendido que está reforzando las infraestructuras educativas en aquellas zonas donde se constata "una demanda creciente de matrícula".
En este caso se ha referido a tres centros de nueva construcción como el nuevo Colegio CEIP de Milladoiro en Ames (11,6 millones de euros), y los institutos IES Domingo Villar en Vigo (17,8 millones) y de O Pereiro de Aguiar (9,5). Asimismo, ha recordado que tiene en marcha o en previsión 11 obras de ampliación de centros educativos en Santiago de Compostela, Lugo, Vivero, Ourense, Caldas de Reis, Lalín o Vilagarcía de Arousa, entre otros.